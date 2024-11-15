洛阳以城市之名向企业家致敬

“新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。”“要进一步构建亲清政商关系。各级党委和政府要立足实际，统筹抓好促进民营经济发展政策措施的落实。”今年2月，习近平总书记出席民营企业座谈会并发表重要讲话，对当前和今后一个时期促进民营经济健康发展、高质量发展作了全面部署。

“新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。”“要进一步构建亲清政商关系。各级党委和政府要立足实际，统筹抓好促进民营经济发展政策措施的落实。”今年2月，习近平总书记出席民营企业座谈会并发表重要讲话，对当前和今后一个时期促进民营经济健康发展、高质量发展作了全面部署。

殷殷关怀凝心聚力，深深期许催人奋进。

昨日，第一届“洛阳企业家日”主题交流活动举行，来自全市各行各业的百余名企业家代表齐聚一堂，共谋发展、共商大计。

以城市之名，向企业家们致以最崇高的敬意！千年古都洛阳正以创新之姿、开放之态，向所有扎根河洛大地、勇立时代潮头的企业家表达谢意，吹响企业家与城市双向奔赴、共赢发展的新号角。

设立法定节日，营造尊重关心支持企业家浓厚氛围

习近平总书记指出，企业家是经济活动的重要主体。市场活力来自人，特别是来自企业家，来自企业家精神。

从新中国成立之初洛轴、一拖等“共和国长子”齐齐落地，到如今宁德时代、中航光电等风口企业逐风而行，洛阳不断厚植企业家成长的良田沃土，着力让河洛大地成为企业家创新创业的广阔舞台。

市委市政府始终高度重视企业家群体。去年8月，《洛阳市人民代表大会常务委员会关于设立“洛阳企业家日”的决定》正式通过，我市以立法形式把每年的5月18日设为“洛阳企业家日”，将企业家的节日法定化、规范化，在全社会进一步营造尊重、关心、支持企业家的浓厚氛围。

“作为一家初创企业的负责人，我很荣幸能够参加此次活动。”在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，河南五六七超市有限公司总经理张丹辉难掩激动。从去年至今，张丹辉已在洛阳陆续打造两家567鲜生超市，第3家店铺也即将对外开放。“我们的创业之路离不开市委市政府的贴心服务和保障，洛阳就是我们青年创新创业的沃土。”

企业家扎根洛阳，与城市共融共生、携手前行

城市和企业是紧密相连的利益共同体、命运共同体。

近年来，面对严峻复杂形势，洛阳一批优质企业发展壮大，一批重大产业项目落地建设，一批风口产业集群做大做强，许多关系洛阳发展全局的大事要事取得了重大突破，这些都离不开企业家们的奋力拼搏和辛勤付出。

面对经济下行之压力，企业家们积极迎难而上，在逆境中稳步前行。以隆华科技为例，面对环保设备行业增速放缓，他们纵深推进电子新材料、高分子复合材料、节能环保三大板块协同发展，实现逆势增长。

面对产业发展新趋势，企业家们敏锐把握机遇，在关联风口迎来转型。以中硅高科为例，企业从传统多晶硅生产转向电子级多晶硅研发，不仅突破了国外“卡脖子”技术，更有效填补国内半导体材料领域空白。

面对群众美好生活新需求，企业家们创新思维理念，在产业蓝海中抢占了先机。以一诺文化为例，通过参与《哪吒》《熊出没》等经典国漫影视剧作，已经成为文化产业领域的佼佼者。正如企业负责人王丽歌所言，企业成功离不开洛阳的深厚文化底蕴、良好惠企政策，这种双向奔赴更是未来持续发展的不竭动力。

得益于这样一批扎根洛阳、拼搏奋斗、与城市共融共生的企业家，近年来全市优质企业加速成长，风口产业加快发展，经济运行稳步向好，现代化洛阳建设迈出了坚实步伐。

数据显示，2024年，洛阳民营经济贡献了全市51%的规模以上工业增加值、62%的地区生产总值。

政企同心同行，共绘未来发展蓝图

洛阳的过去，镌刻着企业家的奋斗足迹；洛阳的未来，更需要企业家共同书写。

昨日的第一届“洛阳企业家日”活动现场，不少与会企业家纷纷表示，企业家日的设立不仅是一份尊重和礼遇，更传递出市委市政府支持企业发展、持续优化营商环境的鲜明态度。

说到洛阳营商环境，洛阳东超科技总经理梁彦铭深有感触，“企业落地后，政府专班全程护航，不仅带领我们逐一对接主管部门，更主动为企业与博物馆、医院等机构牵线搭桥。”在他看来，这种精准服务有效推动企业技术优势与本地特色产业深度融合。

去年4月，我市在全省率先设立民营经济发展局，统筹指导、协调和服务全市民营经济工作。为统筹协调民营企业发展难题，我市成立8个助企强链工作专班和15个驻地服务工作组，34名市级领导分包191家重点企业，同时建立由43家单位为成员的促进民营经济发展壮大联席会议制度，2024年企业问题动态解决率在98%以上……

从支持政策到要素保障，从创新生态到人才引育，洛阳正以最大的诚意、最优的服务，助力企业家们在现代化建设中不断开创高质量发展新局面。

在这场双向奔赴中，企业家们也更加充满信心：扎根洛阳，和城市同心同向，并肩前行，共赢未来！（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 李雅君 孙小蕊）