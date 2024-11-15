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沃野田畴光景新 洛阳集中连片推进乡村全面振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.19 08:28
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　　在新安县五头镇，昔日的荒坡已变成连片的光伏“海洋”

　　初夏的河洛乡村，格外忙碌，也孕育希望——

　　在伊洛河滩区，连片流转、规模经营的高标准农田示范区，正在全力进行抗旱浇灌和“一喷三防”；在都市城郊，孟津多彩长廊国家级田园综合体聚集了50多家现代农业园区，享誉中原的“袖珍小西瓜”迎来采摘旺季；在黄河两岸，供排水一体化工程覆盖城乡，“四好农村路”纵横交错，乡村面貌焕然一新；在各地乡里中心，党群之家、乡村食堂、托幼中心汇聚于此，乡的韵味、城的服务，赢得群众啧啧称赞……河洛乡村正在发生的一个个精彩的小故事、一处处生动的新变化，汇聚成新时代乡村振兴洛阳实践的大文章。

　　近年，洛阳坚持把富民增收作为根本导向，把产业发展作为根本抓手，集中连片推进乡村振兴，科学划分52个集中连片示范区，统筹推进乡村产业发展、乡村建设和乡村治理，铺展开宜居宜业和美乡村的锦绣画卷。

　　位于伊滨区的洛阳国际现代农业科技示范区智能温室内，工人正在采摘番茄

　　产业连片富乡邻

　　立夏已过，小满将至。洛河、伊河并流的夹河滩区，偃师区高龙镇高龙村一马平川，小麦生长进入最后灌浆期。

　　“收获前，再喷施一遍磷酸二氢钾，能够延长灌浆时间。”郭晓辉说。在种粮大户郭晓辉的地头，植保无人机腾空而起，细密的药雾均匀地喷洒在麦苗上。郭晓辉承包的土地位于高标准农田示范区，今年天旱，从拔节、抽穗到扬花、灌浆，麦子已灌溉了4轮。

　　在粮食生产核心区全力抗旱保粮之时，特色农产品优势区的时令鲜果已然缤纷上市。来到新安县，“磁五仓”最美乡村公路串联起的10万亩樱桃连片成熟，乡亲们迎来一年中最繁盛、最忙碌的季节。

　　忙得脚不沾地，乐得合不拢嘴。在五头镇神堂村永佳农场，返乡创业的“新农人”郭智锋打理着100多亩樱桃园，“白天搞接待，迎接慕名而来的采摘客。晚上开直播，把樱桃销到天南海北”。

　　作为国家农产品地理标志产品，新安樱桃虽有千年种植历史，但过去分散的小农经营模式，导致了品质参差、品牌弱化等问题。如今，在集中连片发展理念指导下，从土地流转、品种改良、规模经营的模式创新，到水肥一体、大棚栽培、智慧农业的技术迭代，再到品牌塑造、直播电商、农旅融合的业态升级，“千年樱红”乡村振兴示范区一跃成为全国最具影响力的樱桃产区。

　　产业连片发展，是乡村全面振兴的关键。如今，洛阳绿色杂粮、中药材、优质林果等特色农业产业链产业规模均超过100万亩。2024年，全市农村居民人均可支配收入21056元，同比增长6.7%，高于全省平均增速。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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