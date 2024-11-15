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洛阳：由“新”向“质” 产业图强
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.19 08:37
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中硅高科反应塔

　　初夏，黄河之畔清风拂面。

　　洛阳中硅高科技有限公司车间，区熔用高纯多晶硅在高温反应炉中缓缓“长大”，补上中国集成电路技术“拼图”的又一空白。就在刚刚，该企业牵头完成的“硅基材料超高纯制备关键技术及应用”项目通过中国有色金属工业协会科技成果评价。报告显示，项目突破硅基材料一系列“卡脖子”技术，实现了系列高端芯片材料国产化！

　　中硅高科的突围，是老工业基地洛阳创新发展的缩影。

耀华(洛阳)玻璃有限公司智能化生产线

　　近年来，洛阳把握新一轮科技革命和产业变革加速演进的趋势，坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上、把主体落到企业上、把重点落到转化上，加快培育和发展新质生产力，以科技创新引领产业升级。

　　发展新质生产力，必须做好创新这篇大文章。让我们透过一个平台、一家企业、一个项目，感受老工业基地新产业、新模式、新动能的“创新交响”。

　　一个平台的开放式创新

　　“每小时收获2.5亩以上，是人工效率的20至30倍……”

　　日前，在河南省“龙子湖科创路演”2025年首场活动中，作为农机装备领域唯一路演项目，龙门实验室油莎豆高效联合收获机获得多家金融机构的创投意向。一串数字背后，升腾起破解油莎豆“易种难收”行业难题，助力端稳中国“油瓶子”的新希望。

　　“产业发展的痛点，就是我们研发的起点。”说起研发的初衷，龙门实验室相关负责人语气坚定。坚持这种导向，龙门实验室探索建立“产业链骨干企业+开放创新平台”重大项目攻关科研范式，推动硅基功能材料制造基础研究、世界首台100kWh锌溴液流电池储能模块系统等走向产业化。

　　不止龙门实验室，眼下，锚定“一院两室两区”总体布局，洛阳着力打造更多集人才培养、科技创新、产业孵化于一体的高能级创新平台，不断增强科技创新和成果转化能力。

在氢沄(河南)新能源科技有限公司，工作人员组装氢燃料电池发动机

　　今年一季度，洛阳技术合同成交额达70.33亿元，同比增长217.8%。“隆起来”的创新平台，正推动新技术从“实验室”走向“生产线”，带来“从科技强到产业强、经济强”的无限可能！

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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