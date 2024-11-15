加强工伤预防 筑牢安全防线

近日，市人社局联合洛阳日报社开展了一系列工伤预防宣传活动。

近日，市人社局联合洛阳日报社开展了一系列工伤预防宣传活动。

12日、16日，宣传人员先后走进洛阳刘氏模具有限公司和洛阳力平机械设备有限公司，结合不同的行业特点，通过案例讲解、互动答疑等方式，向职工普及工伤预防的重要性及防范措施，着力提升企业、职工的安全意识和自我保护能力。

主办方还将工伤预防宣传前置到招聘会现场，让求职者和企业成为工伤预防的参与者和宣传员。13日，在市人力资源市场举办的常态化招聘会上，宣传人员通过设置宣传展板、发放宣传资料、现场咨询等方式，向参与者广泛宣传工伤预防政策和知识；15日，2025年河南先进制造业青年就业行动豫西专场招聘活动吸引5000余名青年学子现场参与，工伤预防宣传活动为即将步入职场的毕业生们送去“安全第一课”。 (洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)