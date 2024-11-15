尊企重商 共铸辉煌——写在首个“洛阳企业家日”

企业家是推动高质量发展的生力军。习近平总书记指出，“营造激励企业家干事创业的浓厚氛围”“企业家要带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来，就要在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己”。

日新月异洛阳城 洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 摄

企业家是推动高质量发展的生力军。

习近平总书记指出，“营造激励企业家干事创业的浓厚氛围”“企业家要带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来，就要在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己”。总书记的殷切期望，引发全社会广泛共鸣，激励着广大企业家奋发有为、共克时艰，在风雨洗礼中实现更大发展。

今年5月18日，是首个“洛阳企业家日”。以城市之名致敬企业家，这不仅是洛阳对企业家群体的崇高礼赞，也是为进一步营造全社会尊重企业家、理解企业家、支持企业家的浓厚氛围，释放出洛阳高度重视企业家群体，不断增强企业家归属感、荣誉感、自豪感和社会责任感的强烈信号。

水深则鱼悦，城强则贾兴。一个重视企业家、崇尚企业家精神的城市，必定充满了蓬勃的生机和巨大的发展潜力。近年来，洛阳一方面持续优化营商环境，城市决策层深入企业调研，走进车间看生产、问经营，详细了解企业发展难题，现场办公为企业排忧解难，为企业发展壮大创造了良好条件；另一方面加快构建亲清统一的新型政商关系，对企业家群体投注了更多的关切，让广大企业家在洛阳专心创业、放心投资、安心经营，让企业家拥有了更好释放才能、施展抱负的大舞台。

从“天宫”“蛟龙”“神舟”“大飞机”等一个个大国重器上的“洛阳创新”，到代表“中国高度”“中国深度”“中国速度”等一系列超级工程中的“洛阳智造”……今天的洛阳企业，不断以创新抢占着未来发展的制高点，今天的洛阳企业家，更是用“十年磨一剑”的坚守，诠释着什么是“敢为天下先”。从洛轴集团的转型升级，到中硅高科的“中国芯”材料；从中信重工不断刷新“世界之最”，到宁德时代洛阳基地新能源等新兴产业的异军突起，洛阳企业家始终以创新为笔，在河洛大地上书写着属于自己的荣光。

尊企重商，共铸辉煌。这些年，面对严峻复杂形势，洛阳能保持稳中向好的发展态势，一批优质企业发展壮大，一批重大产业项目落地建设，一批风口产业集群做大做强，许多关系洛阳发展全局的大事要事取得了重大突破，都离不开广大企业家的奋力拼搏和辛勤付出。

企业兴则产业兴，企业强则城市强。在收官“十四五”、谋划“十五五”的关键历史节点，让我们以“洛阳企业家日”为新的起点，把准大局大势，坚定信心决心，持续点燃创新创造的激情，加快推动企业发展壮大，共同谱写尊企重商、共铸辉煌的崭新篇章，在政企双向奔赴中奋力开创现代化洛阳建设新局面。（洛平）