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河阴之变（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.05.19 08:16
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　　尔朱荣野心大。

　　他说得好听，打算发兵进入洛阳，对内诛杀奸佞之人，对外肃清各地匪盗。胡太后知道他的狼子野心，故而他两次上书请求派兵平定中原叛军，都被胡太后驳回了。

　　可谁又能想到，朝中母子争权，给了尔朱荣可乘之机。武泰元年(公元528年)二月，孝明帝元诩秘密下诏书命尔朱荣发兵至京城洛阳，想以此来胁迫胡太后。尔朱荣大喜，立即任命高欢为前锋。岂料军队走到半路，孝明帝又下密诏阻止了这一行动。

　　得知尔朱荣大军南下，宠臣郑俨、徐纥恐怕大祸临头，暗中与胡太后策划阴谋毒死孝明帝。二月二十五日，孝明帝突然去世。次日，胡太后便立孝明帝的皇女为皇帝。她自己也觉得糊弄不过去，又迅速下诏，改立孝文帝的曾孙元钊为皇帝。二十七日，刚刚三岁的元钊即位，找这么小的继承人，看来胡太后是想长久地独揽大权。

　　这下还有谁拦得住尔朱荣？皇帝被毒死了，朝廷找了个三岁小儿来镇抚天下！尔朱荣立马上书：我要回到京城，查明真相，以雪天下之耻，消除各地之怨，然后重新选一位皇族成员继承皇位。

　　四月，尔朱荣先派人溜进洛阳城，把元子攸(元诩的堂叔)及其兄弟偷偷带过黄河，助元子攸即皇帝位，这就是孝庄帝；而后由内应打开城门，尔朱荣的军队进入洛阳城。胡太后安排的守将跑的跑，降的降，郑俨、徐纥也都逃回了老家。胡太后则带着孝明帝的后宫嫔妃出家为尼，自己也剃光了头发。

　　那又如何？尔朱荣还是派兵抓了胡太后和小皇帝，将他们带到河阴(孟津东北)。胡太后百般求情，尔朱荣拂袖而起，下令将二人沉入黄河。接着，他又召集北魏宗室诸王与公卿百官两千余人于河阴行宫之西北，说是要祭天，实则布置骑兵四面包围，进行了一场血腥大屠杀，这就是“河阴之变”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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