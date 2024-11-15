胡太后的心上人（北魏传奇）

北魏名将杨大眼死后，三个儿子背着他的遗体投奔了南朝。关于这段往事，《南史》中的说法与《魏书》《北史》有所不同。

北魏名将杨大眼死后，三个儿子背着他的遗体投奔了南朝。关于这段往事，《南史》中的说法与《魏书》《北史》有所不同。据《南史》称，杨大眼的儿子杨白花是北魏胡太后的宠臣，胡太后的几个宠臣中，惨死的惨死，作妖的作妖，唯有他，宁可叛逃以自保。

写杨花，诉相思

据《南史》记载，南朝梁武帝萧衍在位时，北魏名将杨大眼的儿子杨白花叛逃来降。杨白花身怀绝技，颇受梁武帝赏识。

这个杨白花，年轻时勇猛有力，高大英俊，胡太后曾逼迫他侍寝。他怕惹祸上身，在父亲杨大眼去世后，就带领部下，载着父亲的遗体，给自己改名为杨华，归降南朝梁武帝。

胡太后对他思念不已，特意创作了《杨白花歌辞》，让宫女日夜手拉手踏歌而舞，歌声十分凄凉悲切。后来，杨华在南朝梁官至太子左卫率，最终在侯景之乱中去世。

歌中唱道：“阳春二三月，杨柳齐作花。春风一夜入闺闼(音同踏)，杨花飘荡落南家。含情出户脚无力，拾得杨花泪沾臆。春去秋来双燕子，愿衔杨花入窠里。”

这首失恋之歌“用笔双关，饶有古趣”，诗中杨花既是自然界普通的飞絮，又是胡太后苦苦思念的心上人，句句写杨花，句句诉相思，沈德潜在《古诗源》中评价道：“音韵缠绵，令读者忘其秽亵。”让人读罢只觉得胡太后对杨白花一往情深。

能文能武，“为天地母”

胡太后没有留下名字，入宫时封“承华世妇”，产子后进“充华嫔”，后来升为皇太妃、皇太后，死后谥号“灵”。她出生时，房内红光照射，看相的说她将“为天地母，生天地主”。果然，她后来生下宣武帝的儿子元诩(音同许)，并打破子贵母死的旧制，在元诩六岁登基后临朝称制，站上权力的巅峰。

她有治国之才，“亲览万机，手笔断决”；她能文能武，箭法也十分了得。临朝期间，她常在洛阳的皇家园林里练箭，“弦矢所发，必中正鹄”，箭箭正中靶心，让文武百官心生敬畏，左右侍从无不赞叹。她在西林园法流堂组织射箭比赛，射不中的侍臣要受罚，而她自己甚至能射中针孔。侍中崔光认为，在礼、乐、书、数、射、御六艺之中，前四项男女都要学习，而射箭和驾驭马车，“唯主男子，事不及女”，劝太后专注妇德、仁礼，莫沉迷射箭。太后看罢大概只是笑笑而已。

那些年，东夷、西域都不断地向北魏进贡，北魏又设互市以取得南方的货物，因而“府库盈溢”，国库里东西多得放不下。一次，胡太后临幸藏绢的国库，命令王公、妃嫔、公主及随行者百余人各自取绢，能拿多少拿多少。陈留公李崇、章武王元融因为扛得太多，一个伤了腰，一个崴了脚，气得胡太后让他俩空手而出。时人后来编了顺口溜：“陈留章武，伤腰折股。贪人败类，秽我明主。”崔光只拿了两匹绢，胡太后嫌他拿得少，他却说：“臣两只手只能拿动两匹绢。”众人皆惭愧。

胡太后初次临朝六个年头，“天平地成，四海宁乂”，可惜后来权臣上位，导致北魏政权遭受猛烈冲击。

北魏覆灭，都怪她？

《杨白花歌辞》唱得再动听，杨白花也不是胡太后唯一的心上人。

元怿(音同忆)是宣武帝元恪的亲弟弟。元诩即位时年幼，元怿被委以“周公辅政”的重任。据《魏书》记载，他“竭力匡辅，以天下为己任”；洛阳博物馆藏有元怿墓志，志文中说他“辅政六年，太平魏室”，百姓称颂。

元怿“仪容美丽，端严若神，风流之盛，独绝当时”，胡太后痴迷他的风姿，逼迫他与自己同房就寝，淫乱纵情，招致天下厌恶。权臣元叉、刘腾等哄骗年仅11岁的元诩，设计杀死元怿，并幽禁胡太后。

朝野之人闻元怿被杀，无不“含悲丧气”，数百胡人以刀划面表示悲戚，贤臣游肇因此愤恨忧郁而亡。而胡太后被幽禁在北宫宣光殿，宫门昼夜长闭，内外断绝，刘腾掌握着钥匙，连皇帝也不能探视。那些年，元叉、刘腾擅权专政，“政事怠惰，纲纪不举”，天下遂乱。

等胡太后铲除权臣，再度临朝，新的宠臣又来了。“容貌壮丽”的郑俨“昼夜禁中，宠爱尤甚”。郑俨又引荐有智谋的徐纥，二人联手把持朝堂内外，时称“徐郑”。李崇的儿子李神轨“颇有将领之气”，也深受宠遇，权倾朝野。宫闱之中，他与郑俨常同时出现，让人分不清哪个是哪个。

胡太后自知行为不检点，畏惧被宗室憎恨，开始在宫内培植党羽，借故谋害元诩所亲近宠爱之人。元诩逐渐年长，不仅对权力被剥夺深感不满，对母亲及其宠臣的秽行更是极度厌恶，母子矛盾日益尖锐。于是，他密诏大将军尔朱荣发兵洛阳助自己夺权。郑俨、徐纥恐祸及己，唆使胡太后鸩杀元诩，拥立幼主。得知孝明帝元诩被害，尔朱荣攻入洛阳，胡太后及幼主被沉河溺死，“河阴之变”使北魏遭到毁灭性打击……传统史书将北魏覆灭归罪于胡太后，对此不知有多少人能认同？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）