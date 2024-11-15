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人大教授彭剑锋来洛分享数智化时代企业的转型升级之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.18 20:54
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　　当前，全球正加快迈入数智经济时代，企业该如何顺势而为？

　　在18日举行的第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，中国人民大学教授、华夏基石管理咨询集团董事长彭剑锋围绕《数智化时代：中国企业的转型升级与成长创新》进行主题演讲。

　　企业家是社会财富创造的源泉，企业家精神是社会经济发展与创新的重要推力。“当前，我们面临着百年未有之大变局，进入到一个数字化与数智化加速应用、工业文明与智能文明叠加交错并行的时代，企业家面临的压力和挑战更大。”彭剑锋表示，在数智化时代，企业家既要回归价值观，又要突破思维与认知局限，抓住这一历史性发展机遇，真正拥抱这个全新的时代。

　　彭剑锋表示，顺应数智化时代发展，企业要回归四大价值观引领，即长期主义、产品主义、利他主义、创新向善。“比如，要从挣快钱到赚取正确的、难的、需要时间积累的钱；又比如，要摒弃你死我活的丛林竞争思维，构建一种利己、利他的生态等。”彭剑锋表示，这些正是企业经营管理最为本质的东西。

　　既回归价值观，又要颠覆思维认知局限。数智化时代对企业领导者的传统思维习惯提出了挑战。“大家通常认为，企业成长只有连续成长，没有跃迁式成长；只有弯道超车，没有变道超车；管理创新只有积累式创新，没有颠覆式创新。”彭剑锋解释，未来的世界是“AI+万物互联”的世界，用传统的线性思维很难认知这个高度复杂和不确定性的世界。而基于量子理论的量子思维，为我们认知人类社会，打开了一扇天窗。

　　“量子思维揭示了世界万物并不是彼此分割对立的，事物的状态是叠加的，是一体两面或交融并存的。”彭剑锋说，在万物互联时代，你中有我，我中有你，事物的发展具有不连续性、突变性、跃迁性、难以准确预测性。未来，企业家们更需要树立非线性生态战略思维，深化利他思维、共建生态，实现共创共赢。

　　彭剑锋以赛力斯为例，进行了进一步阐释。赛力斯集团股份有限公司从一个生产弹簧、减震器的企业，成长为以新能源汽车为核心业务的技术科技型汽车企业，正是靠量子思维实现了跃迁式成长。

　　“赛力斯围绕问界品牌，跨组织、跨企业、跨产业与重庆两江新区、华为等合作，把政府资源、华为资源、产业资源全部整合在一起，实现了在一个平台上共创、共享、共生。”彭剑锋表示，赛力斯的成功实践体现了量子思维，即有坚定的信念和梦想，善于开放合作、整合资源，勇于创新、快速行动以及具有不求所有但求所用的精神。

　　面对未来，既要回归传统，又要进行认知与思维革命。“企业家在自我批判、自我超越基础上实现思维的颠覆性创新，企业才会有更多跃迁式发展壮大的机会。”彭剑锋说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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