隆华科技副董事长李波波：以青年企业家担当书写现代化洛阳建设青春篇章

“站位洛阳发展全局，青年企业家要以‘闯’的精神破局，以‘创’的智慧突围，以‘干’的担当前行。”在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，隆华科技集团副董事长、洛阳市青年企业家协会会长李波波，围绕如何在现代化洛阳建设中发挥青年力量，分享自己的心得体会。

“站位洛阳发展全局，青年企业家要以‘闯’的精神破局，以‘创’的智慧突围，以‘干’的担当前行。”在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，隆华科技集团副董事长、洛阳市青年企业家协会会长李波波，围绕如何在现代化洛阳建设中发挥青年力量，分享自己的心得体会。

李波波表示，作为青年一代，既要“扎根洛阳”，深耕高端装备制造、文化旅游等本土优势产业，更要‘放眼全球’，在新能源、跨境电商等新赛道抢占先机。“我们将主动拥抱新技术、新模式，将人工智能、绿色科技融入产业升级，争做行业变革的引领者。同时，深化区域协同，在产业链互补、市场互通中共赢，让洛阳智造、洛阳服务走向全国、链接全球。”李波波表示。

洛阳市青企协始终以“服务成长、链接价值”为核心，搭建起青年企业家交流成长的平台。作为洛阳市青企协会长，李波波表示，将带领协会勇担纽带职责，搭建资源共享平台，组织跨行业对话，助力企业破解“融资难”“转型慢”等难点痛点，让“敢闯敢干、守正创新”成为洛阳青年企业家的鲜明标识。“我们将以‘洛阳企业家日’活动为起点，以青春之我、奋斗之我，在现代化洛阳建设新征程中谱写青春篇章。”李波波说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）