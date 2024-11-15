洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

大张公司总经理张树一：年轻一代企业家要始终立足时代发展所需
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.18 20:54
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“作为年轻一代企业家代表，要始终立足时代发展所需，带领企业战胜当前的困难、走向更辉煌的未来，努力争当新时代高质量发展的生力军。”大张实业有限公司总经理张树一表示，设立“洛阳企业家日”充分彰显了这座城市对企业家群体的关怀和对企业家精神的弘扬，令人备受鼓舞，也更坚定了发展信心。

　　他介绍，大张从批发部做起，经过30多年的发展，到今天成为全国连锁百强、河南百强企业。在发展中，深刻体会到企业必须始终牢记责任担当，把自身发展融入国家发展大局才能行稳致远。

　　近年来，大张以保障老百姓的食品健康和生活真便利为使命，以满足人民群众的美好生活需要为出发点，深刻践行“不满意就退货”等服务承诺，建设了总建筑面积11万平方米的自动化物流园、总建筑面积14.5万平方米的无人立体冷链仓及中央厨房，更好满足洛阳及周边地区的常温商品配送的同时，也积极承担起洛阳应急物资储备基地等社会责任。

　　“作为新时代的企业家，在享受改革发展红利的同时，更要肩负起新的历史使命和责任担当。”张树一说，将以更加饱满的热情、更加坚定的信念来践行企业家精神，以更严格的标准提升企业的竞争力，在实现企业高质量发展的同时，为城市的发展和人民的美好生活贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 5月19日起报名！洛阳市公开招聘教...
  • 洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿...
  • 洛阳有42个自然保护地、4个一级森...
  • @洛阳考生：2025年河南中考时间确定
  • 最高37℃以上！洛阳发布高温橙色预警
  • 20多年节省开支超200万元 汝阳县...
  • 沁伊高速公路项目加快推进【组图】
  • 洛阳今日晴天间多云伴大风 最高气...
  • 【洛阳·早安】林拥碧水桥偃卧 城...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605