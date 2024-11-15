大张公司总经理张树一：年轻一代企业家要始终立足时代发展所需

“作为年轻一代企业家代表，要始终立足时代发展所需，带领企业战胜当前的困难、走向更辉煌的未来，努力争当新时代高质量发展的生力军。”大张实业有限公司总经理张树一表示，设立“洛阳企业家日”充分彰显了这座城市对企业家群体的关怀和对企业家精神的弘扬，令人备受鼓舞，也更坚定了发展信心。

“作为年轻一代企业家代表，要始终立足时代发展所需，带领企业战胜当前的困难、走向更辉煌的未来，努力争当新时代高质量发展的生力军。”大张实业有限公司总经理张树一表示，设立“洛阳企业家日”充分彰显了这座城市对企业家群体的关怀和对企业家精神的弘扬，令人备受鼓舞，也更坚定了发展信心。

他介绍，大张从批发部做起，经过30多年的发展，到今天成为全国连锁百强、河南百强企业。在发展中，深刻体会到企业必须始终牢记责任担当，把自身发展融入国家发展大局才能行稳致远。

近年来，大张以保障老百姓的食品健康和生活真便利为使命，以满足人民群众的美好生活需要为出发点，深刻践行“不满意就退货”等服务承诺，建设了总建筑面积11万平方米的自动化物流园、总建筑面积14.5万平方米的无人立体冷链仓及中央厨房，更好满足洛阳及周边地区的常温商品配送的同时，也积极承担起洛阳应急物资储备基地等社会责任。

“作为新时代的企业家，在享受改革发展红利的同时，更要肩负起新的历史使命和责任担当。”张树一说，将以更加饱满的热情、更加坚定的信念来践行企业家精神，以更严格的标准提升企业的竞争力，在实现企业高质量发展的同时，为城市的发展和人民的美好生活贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）