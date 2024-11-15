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洛阳市企业家协会向广大企业家发出倡议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.18 20:54
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　　18日，在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动中，洛阳市企业家协会向广大企业家发出倡议：坚定信心、勠力同心，用汗水与成绩书写履历，以坚守和奋斗致敬征途，在现代化建设新征程中，为重振洛阳辉煌再立新功。

　　立足新发展阶段，构建新发展格局，机遇与挑战交织，发展与风险并存，洛阳企业家“何以立，以何立”？倡议书发出号召：以初心应万变，以创新越周期，以新质创未来。

　　洛阳市企业家协会向广大企业家提出五个方面的倡议。要以党建领航向，争做战略践行者，紧跟市委市政府战略部署，聚焦“建强副中心、形成增长极”，以“三项重点工作”破题开路，用“三大重要抓手”攻坚突破，以产业报国诠释初心，让党旗在产业强市第一线高高飘扬。

　　要以创新开新局，勇做时代开拓者，坚持创新引领，加大研发投入，广纳天下英才，剑指“卡脖子”技术攻坚；深化产学研用融合，加速成果转化，探索新业态新模式，主动融入全国统一大市场，在变革中抢占先机，在创新中锻造优势。

　　要以转型创未来，敢为产业领跑者，聚焦装备制造、新材料、电子信息等产业集群，抢占新能源、人工智能、低空经济等新赛道，以技术革新驱动产业升级，以数字转型赋能智能制造，推动洛阳制造加快迈向高端化、绿色化、智能化。

　　要以诚信筑根基，甘为市场捍卫者，恪守法治底线，捍卫契约精神，强化企业文化建设，弘扬企业家精神和工匠精神，构建和谐劳动关系，以诚信经营筑牢发展根基，以公平竞争共建法治洛阳。

　　要以责任显担当，乐当城市共建者，躬身公益事业，托起民生温度，严守安全红线，守护绿水青山，让企业温度融入城市血脉，以家国情怀书写责任答卷，携手缔造幸福洛阳新典范。

　　与会企业家纷纷表示，首届“洛阳企业家日”的举行，彰显了市委市政府尊企重商的满满诚意，更为大家融入发展大局、实现更大发展注入了强大动力，将积极响应号召，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，以企业的新发展浇筑古都洛阳新的荣光，为重振洛阳辉煌作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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