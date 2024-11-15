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通达电缆董事长马红菊：擦亮“洛阳智造”金字招牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.18 20:54
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　　“从‘地下作坊’到行业标杆，通达电缆实现了三次跨越式发展。”在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，回忆企业发展历程，河南通达电缆股份有限公司董事长马红菊深有感触地说。

　　2002年前后，通达电缆抓住国家电网建设机遇，成为三峡工程、特高压输电等国家重点工程的供应商，年产值突破3亿元。2011年，通达电缆成为洛阳市首家民营上市企业，开启规范化、国际化征程，年产值突破9亿元。近年，通达电缆立足电缆主业，积极开拓新兴领域，拓展铝基新材料，形成三大业务协同发展格局。2024年，公司年营收突破62亿元，研发投入1.25亿元，产品远销全球108个国家和地区。

　　作为一名企业家，马红菊始终坚信，要把家国情怀作为根基，实现企业命运与国家发展同频共振；要把稳健经营作为生命线，坚持“做百年老店”的信念，以质量铸就品牌；要把终身学习作为动力，坚持与时俱进，与员工一起成长。

　　展望未来，马红菊表示，通达电缆将紧抓机遇、深化创新，今年将冲刺营收100亿元目标，推动特高压、低空经济、新材料领域技术迭代。同时，将深入践行企业责任，持续投身公益，助力乡村振兴。“我们希望与更多洛阳企业携手，共建产业链生态圈，擦亮‘洛阳智造’金字招牌。”马红菊表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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