通达电缆董事长马红菊：擦亮“洛阳智造”金字招牌

“从‘地下作坊’到行业标杆，通达电缆实现了三次跨越式发展。”在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，回忆企业发展历程，河南通达电缆股份有限公司董事长马红菊深有感触地说。

“从‘地下作坊’到行业标杆，通达电缆实现了三次跨越式发展。”在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，回忆企业发展历程，河南通达电缆股份有限公司董事长马红菊深有感触地说。 “从‘地下作坊’到行业标杆，通达电缆实现了三次跨越式发展。”在第一届“洛阳企业家日”主题交流活动现场，回忆企业发展历程，河南通达电缆股份有限公司董事长马红菊深有感触地说。 2002年前后，通达电缆抓住国家电网建设机遇，成为三峡工程、特高压输电等国家重点工程的供应商，年产值突破3亿元。2011年，通达电缆成为洛阳市首家民营上市企业，开启规范化、国际化征程，年产值突破9亿元。近年，通达电缆立足电缆主业，积极开拓新兴领域，拓展铝基新材料，形成三大业务协同发展格局。2024年，公司年营收突破62亿元，研发投入1.25亿元，产品远销全球108个国家和地区。 作为一名企业家，马红菊始终坚信，要把家国情怀作为根基，实现企业命运与国家发展同频共振；要把稳健经营作为生命线，坚持“做百年老店”的信念，以质量铸就品牌；要把终身学习作为动力，坚持与时俱进，与员工一起成长。 展望未来，马红菊表示，通达电缆将紧抓机遇、深化创新，今年将冲刺营收100亿元目标，推动特高压、低空经济、新材料领域技术迭代。同时，将深入践行企业责任，持续投身公益，助力乡村振兴。“我们希望与更多洛阳企业携手，共建产业链生态圈，擦亮‘洛阳智造’金字招牌。”马红菊表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）