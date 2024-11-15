最高气温39℃！洛阳将出现大范围高温天气

根据最新气象资料分析，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，19日至21日，我市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达37℃～39℃，北中部和东南部的部分地区可达40℃～42℃，局地最高气温将接近5月极值。

根据最新气象资料分析，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，19日至21日，我市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达37℃～39℃，北中部和东南部的部分地区可达40℃～42℃，局地最高气温将接近5月极值。 根据最新气象资料分析，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，19日至21日，我市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达37℃～39℃，北中部和东南部的部分地区可达40℃～42℃，局地最高气温将接近5月极值。 具体预报 今天夜里：晴天间多云。 5月19日(周一)：晴天间多云，气温20℃～39℃。 5月20日(周二)：晴天间多云，气温22℃～39℃。 5月21日(周三)：晴天间多云，偏南风3级夜里转东北风4级左右，气温25℃～37℃。 5月22日(周四)：多云到阴天，下午到夜里转阵雨、雷阵雨，偏东风3级～4级，气温22℃～30℃。 5月23日(周五)：多云转晴天，气温18℃～27℃。 5月24日(周六)：晴天间多云，气温16℃～28℃。 5月25日(周日)：晴天到多云，气温15℃～30℃。⑥