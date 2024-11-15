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最高气温39℃！洛阳将出现大范围高温天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳气象”微信公众号 2025.05.18 19:02
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　　根据最新气象资料分析，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，19日至21日，我市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达37℃～39℃，北中部和东南部的部分地区可达40℃～42℃，局地最高气温将接近5月极值。

　　具体预报

　　今天夜里：晴天间多云。

　　5月19日(周一)：晴天间多云，气温20℃～39℃。

　　5月20日(周二)：晴天间多云，气温22℃～39℃。

　　5月21日(周三)：晴天间多云，偏南风3级夜里转东北风4级左右，气温25℃～37℃。

　　5月22日(周四)：多云到阴天，下午到夜里转阵雨、雷阵雨，偏东风3级～4级，气温22℃～30℃。

　　5月23日(周五)：多云转晴天，气温18℃～27℃。

　　5月24日(周六)：晴天间多云，气温16℃～28℃。

　　5月25日(周日)：晴天到多云，气温15℃～30℃。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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