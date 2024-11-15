今年5月18日是首个“洛阳企业家日”。当日，第一届“洛阳企业家日”主题交流活动举行，以城市之名向广大企业家致敬，引导全市上下进一步树立尊企重商的良好导向、凝聚共铸辉煌的强大力量，实现企业家与城市双向奔赴、共赢发展。

第一届“洛阳企业家日”主题交流活动举行

政企双向奔赴开创现代化建设新局面

江凌致辞 张玉杰、李保国、孙延文参加

今年5月18日是首个“洛阳企业家日”。当日，第一届“洛阳企业家日”主题交流活动举行，以城市之名向广大企业家致敬，引导全市上下进一步树立尊企重商的良好导向、凝聚共铸辉煌的强大力量，实现企业家与城市双向奔赴、共赢发展。

市委书记江凌出席并致辞。张玉杰、李保国、孙延文、潘开名、韩治群、任丽君、陈剑锋、王太钢等参加活动。

本次活动以“尊企重商、共铸辉煌”为主题，洛阳市企业家协会发布了致全市企业家的倡议书，河南通达电缆股份有限公司董事长马红菊、河南大张实业有限公司总经理张树一、洛阳隆华科技集团副董事长李波波等3名企业家代表分享交流了创新创业经历，中国人民大学教授、华夏基石管理咨询集团董事长彭剑锋应邀作《数智化时代：中国企业的转型升级与成长创新》主题演讲。

江凌代表市委市政府向广大企业家对洛阳发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢和诚挚的敬意。他说，广大企业家要把准大局大势，坚定信心决心，持续点燃创新创造的激情，加快推动企业发展壮大；各地各有关部门要加快构建亲清统一的新型政商关系，用心用情用力服务企业发展，让广大企业家在洛阳专心创业、放心投资、安心经营，共同谱写尊企重商、共铸辉煌的崭新篇章，在政企双向奔赴中奋力开创现代化洛阳建设新局面。

江凌指出，要全力维护企业家权益，进一步强化服务意识，健全政企常态化沟通机制，精准制定更具针对性和可操作性的政策措施，把市场化作为最好的营商环境，持续做好企业帮扶工作，全力护航企业高质量发展。要切实建好企业家队伍，各级各部门、各行业商协会要持续发挥作用，充分激发企业家干事创业热情，引导企业家拓宽视野格局、转变思维理念、提升能力素质、加强团结协作、抓好梯队建设，加快打造一支懂产业、会管理、善经营的高素质企业家队伍。要大力弘扬企业家精神，各级党委政府要加强宣传引导、健全激励机制，团结引领广大企业家在洛阳投资兴业、建功立业；广大企业家要永葆干事创业的精气神，将企业发展与洛阳发展融为一体，把创新摆在关乎企业生死存亡的战略高度，树立闯大市场、干大事业的雄心壮志，诚实守信、合规经营，心无旁骛干实业，踏踏实实办企业，推动地企共赢发展不断取得新成效。

活动以视频形式召开，各县区设分会场并通过媒体平台进行了直播。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君 孙小蕊)