重渡沟旺铺招租，创业当老板的机会来了！

重渡沟非遗保护传承实验区位于重渡沟风景区滴翠河农耕村，目前已打造10个非遗为主题的情景体验式空间，获得百佳公共文化空间奖、非遗工坊集群、洛阳市研学旅行基地、栾川县非遗研学基地、栾川县科普教育示范基地等，为弘扬传统文化，推动非遗活态传承，重渡沟风景区现面向社会公开招募非遗传承人或手艺人，共同打造集非遗体验、技艺展示、产品研发与销售于一体的非遗工坊。通过沉浸式体验与市场化运营，让非遗融入现代生活，助力传承人增收，实现文化价值与经济价值的双赢。

农耕文化村招募

招募项目

非遗工坊位于重渡沟滴翠河景区农耕村，主要有四合院180㎡，射箭坊260㎡，纺织院(扎染、草药染)150㎡，土陶坊140㎡、竹编坊100㎡、狼戴帽饭庄300㎡、田园牧歌(农耕乐园)400㎡、铁匠铺100㎡、腾龙寨380㎡。

招募对象

国家级、省级、市级非物质文化遗产代表性传承人；掌握传统手工艺(如刺绣、木雕、陶瓷、剪纸、扎染、漆器、竹编等)的民间手艺人；具备非遗技艺教学能力，并有意愿开发文创产品的个人或团队。

招募要求

手艺人需展示技艺体验场景，分享技艺，能配合工坊开展体验研学活动，需提供非遗产品开发与销售。体验活动定期开设非遗技艺体验课(如2小时/场)，由传承人现场教学，参与者亲手制作简易非遗作品(如剪纸、泥塑、扎染等)

扶持政策

1、免场地费，每个工坊提供宿舍一间。

2、提供的文创产品，景区可选品至多个文创店售卖。

3、参与景区视频拍摄、直播、达人探店及活动策划。

4、景区对接文旅机构、学校、企业资源，拓展研学合作渠道。

竹香水街

非遗餐饮项目入驻

商家入驻重渡沟竹香水街繁华地段，现有7间旺铺对外招租。

招募对象

国家级、省级、市级非物质文化遗产代表性餐饮。

招募要求

代表性餐饮需展示非遗美食的技艺，可观赏性。

扶持政策

1、免房租，景区统一收款扣取10%营业额，每月结算。

2、参与景区视频拍摄、直播、达人探店及活动策划。

3、景区提供上下水电，统一购买桌椅，折旧费用按月扣除。

非遗市集卖货郎

招募对象

招募糖画、捏面人、吹糖人、塑编、草编、糖葫芦等非遗卖货郎。卖货郎需造型装扮，以表演叫卖形式与游客互动。

招募要求

1、设定点摊位费，食宿需自理。

2、参与景区视频拍摄及活动策划。

3、景区提供统一演出点及桌椅。

报名方式

个人简介及非遗项目介绍(含文字、图片、视频)，代表性作品图片或实物样品；合作意向书(包括可提供的体验课程、产品类型及合作需求)。现场技艺展示及面谈，签订合作协议，明确双方权责。

合作模式

以上招募所有非遗项目，涉及付费项目需按景区统一收款码支付，每月按类别统一结算，合作商家需缴押金，水电费自理。

咨询电话

18567618058/13838862900

地址

重渡沟非遗保护传承实验区(重渡沟风景区滴翠河农耕村)

让我们携手，让传统技艺焕发新生

让非遗走进千家万户！

非遗工坊期待您的加入！