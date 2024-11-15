洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

重渡沟旺铺招租，创业当老板的机会来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 重渡沟景区 2025.05.18 18:42
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　重渡沟非遗保护传承实验区位于重渡沟风景区滴翠河农耕村，目前已打造10个非遗为主题的情景体验式空间，获得百佳公共文化空间奖、非遗工坊集群、洛阳市研学旅行基地、栾川县非遗研学基地、栾川县科普教育示范基地等，为弘扬传统文化，推动非遗活态传承，重渡沟风景区现面向社会公开招募非遗传承人或手艺人，共同打造集非遗体验、技艺展示、产品研发与销售于一体的非遗工坊。通过沉浸式体验与市场化运营，让非遗融入现代生活，助力传承人增收，实现文化价值与经济价值的双赢。

　　农耕文化村招募

　　招募项目

　　非遗工坊位于重渡沟滴翠河景区农耕村，主要有四合院180㎡，射箭坊260㎡，纺织院(扎染、草药染)150㎡，土陶坊140㎡、竹编坊100㎡、狼戴帽饭庄300㎡、田园牧歌(农耕乐园)400㎡、铁匠铺100㎡、腾龙寨380㎡。

　　招募对象

　　国家级、省级、市级非物质文化遗产代表性传承人；掌握传统手工艺(如刺绣、木雕、陶瓷、剪纸、扎染、漆器、竹编等)的民间手艺人；具备非遗技艺教学能力，并有意愿开发文创产品的个人或团队。

　　招募要求

　　手艺人需展示技艺体验场景，分享技艺，能配合工坊开展体验研学活动，需提供非遗产品开发与销售。体验活动定期开设非遗技艺体验课(如2小时/场)，由传承人现场教学，参与者亲手制作简易非遗作品(如剪纸、泥塑、扎染等)

　　扶持政策

　　1、免场地费，每个工坊提供宿舍一间

　　2、提供的文创产品，景区可选品至多个文创店售卖。

　　3、参与景区视频拍摄、直播、达人探店及活动策划。

　　4、景区对接文旅机构、学校、企业资源，拓展研学合作渠道。

　　竹香水街

　　非遗餐饮项目入驻

　　商家入驻重渡沟竹香水街繁华地段，现有7间旺铺对外招租。

　　招募对象

　　国家级、省级、市级非物质文化遗产代表性餐饮。

　　招募要求

　　代表性餐饮需展示非遗美食的技艺，可观赏性。

　　扶持政策

　　1、免房租，景区统一收款扣取10%营业额，每月结算。

　　2、参与景区视频拍摄、直播、达人探店及活动策划。

　　3、景区提供上下水电，统一购买桌椅，折旧费用按月扣除。

　　非遗市集卖货郎

　　招募对象

　　招募糖画、捏面人、吹糖人、塑编、草编、糖葫芦等非遗卖货郎。卖货郎需造型装扮，以表演叫卖形式与游客互动。

　　招募要求

　　1、设定点摊位费，食宿需自理。

　　2、参与景区视频拍摄及活动策划。

　　3、景区提供统一演出点及桌椅。

　　报名方式

　　个人简介及非遗项目介绍(含文字、图片、视频)，代表性作品图片或实物样品；合作意向书(包括可提供的体验课程、产品类型及合作需求)。现场技艺展示及面谈，签订合作协议，明确双方权责。

　　合作模式

　　以上招募所有非遗项目，涉及付费项目需按景区统一收款码支付，每月按类别统一结算，合作商家需缴押金，水电费自理。

　　咨询电话

　　18567618058/13838862900

　　地址

　　重渡沟非遗保护传承实验区(重渡沟风景区滴翠河农耕村)

　　让我们携手，让传统技艺焕发新生

　　让非遗走进千家万户！

　　非遗工坊期待您的加入！
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 5月19日起报名！洛阳市公开招聘教...
  • 洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿...
  • 洛阳有42个自然保护地、4个一级森...
  • @洛阳考生：2025年河南中考时间确定
  • 最高37℃以上！洛阳发布高温橙色预警
  • 20多年节省开支超200万元 汝阳县...
  • 沁伊高速公路项目加快推进【组图】
  • 洛阳今日晴天间多云伴大风 最高气...
  • 【洛阳·早安】林拥碧水桥偃卧 城...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605