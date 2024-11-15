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2025年“河南博物馆季活动”公布三项推介活动结果 洛阳多个项目上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.18 18:19
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　　记者18日从洛阳市文物局获悉，2025年“河南博物馆季活动”公布“2024年度河南省博物馆事业高质量发展推介优秀案例”等三项推介活动结果，洛阳多个项目上榜。

　　“2024年度河南省博物馆事业高质量发展推介优秀案例”推介活动由河南省文物局主办，旨在系统总结近年来全省博物馆改革发展成果，更好推进博物馆事业高质量发展，经专家评审，共有12个项目入选。其中，洛阳市文物局申报的“建设‘五大都城遗址博物馆群’推动洛阳‘东方博物馆之都’赋能城市发展”案例上榜。

　　“2024年度河南省优秀陈列展览”推介活动由河南省文物局主办，旨在促进全省博物馆推出陈列展览精品，满足人民群众美好文化生活的需要，共有12个展览入选。其中，洛阳民俗博物馆“风俗犹尔雅——河洛民俗文化展”；洛阳隋唐大运河文化博物馆“广州定制——广州博物馆藏清代中国外销纹章瓷展”上榜。

　　河南省2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介活动由河南省文物局、中共省委网信办主办，共有10个项目入选。其中，洛阳博物馆“武周盛象法门秘籍——武则天与法门寺的千古交响”特展；洛阳古墓博物馆“砖画青史——洛阳宋金时期墓葬雕砖精粹展”上榜。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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