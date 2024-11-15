快讯！第一届“洛阳企业家日”主题交流活动举行

今天是首个“洛阳企业家日”。上午，第一届“洛阳企业家日”主题交流活动举行，以城市之名向广大企业家致敬，引导全市上下进一步树立尊企重商的良好导向、凝聚共铸辉煌的强大力量，实现企业家与城市双向奔赴、共赢发展。

今天是首个“洛阳企业家日”。上午，第一届“洛阳企业家日”主题交流活动举行，以城市之名向广大企业家致敬，引导全市上下进一步树立尊企重商的良好导向、凝聚共铸辉煌的强大力量，实现企业家与城市双向奔赴、共赢发展。

自2025年起，每年的5月18日被设立为“洛阳企业家日”。把企业家荣誉激励制度用节日的形式固定下来，有助于进一步弘扬企业家精神，营造亲商重商尊商的良好环境，激发企业家创业创新活力。

活动现场将宣读全市企业家的倡议书，部分企业家代表将分享交流创新创业经历，专家还将作主题演讲。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君 赵晨熹 文/图）