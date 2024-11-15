解读丨2025年洛阳市属普通高中体育尖子生、特长生和艺术特长生招生政策

2025年洛阳市属普通高中体育尖子生、特长生和艺术特长生招生政策。

贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面和改进新时代学校美育工作的意见》以及河南省教育厅相关文件精神，进一步推动学校特色化发展，为具有体育、艺术特长的学生搭建纵向升学通道，促进学生全面发展。

问：2025年招生范围是什么？

市属各普通高中学校面向洛龙区、涧西区、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区和局属各学校初中三年级应届毕业生招生。

问：招生类型是什么？报名资格是什么？

(一)体育尖子生

1.招收项目：足球、篮球、排球、田径、武术、乒乓球、游泳、射击。其中田径项目包括：100米、200米、400米、800米(女)、1500米(男)、跨栏(男子110米；女子100米)、竞走、急行跳远、三级跳远、铅球(男子6kg、女子4kg)、铁饼(男子1.5kg、女子1kg)、标枪(男子600g、女子500g)。其中游泳、射击和竞走项目只招符合直接认定条件的学生。

2.报名资格:

体育尖子生如果是注册运动员，其注册地必须是洛阳市。

(1)直接认定：足球、篮球、排球、田径、武术、乒乓球、游泳、射击项目持有二级运动员证的学生；或河南省田径运动会(锦标赛、省运会)个人项目前2名的学生。以上符合条件的学生运动成绩须是初中阶段获得，可直接认定为体育尖子生。直接认定的尖子生不参加专业考试，由高中学校和学生双向选择，自愿录取，不占本年度体育尖子生招生计划。

(2)推荐考试：推荐参加专业考试的学生须在市教育、体育行政部门组织的体育竞赛中获得名次。

①足球尖子生："市长杯"决赛初中组冠军队参赛队员；"市长杯"决赛2-4名每队推荐不超过6人；"市长杯"决赛5-8名每队推荐不超过4人；"市长杯"决赛其他参赛队每队推荐不超过2人；参加省级比赛前四名或一等奖每队推荐不超过5人。

②篮球尖子生：市教育、体育行政部门组织的校园篮球初中组决赛冠军队参赛队员；市一等奖每队推荐不超过6人；市二等奖队伍每队推荐不超过4人；参加省级比赛前四名或一等奖每队推荐不超过5人。

③排球尖子生：市教育、体育行政部门组织的初中组比赛冠军队参赛队员；市一等奖每队推荐不超过4人；市二等奖每队推荐不超过2人；或者参加省级比赛前三名或一等奖每队推荐不超过5人。

④田径尖子生：省级及以上比赛单项初中组前8名；市级比赛初中组单项前4名。

⑤武术尖子生：市教育、体育行政部门组织的初中组比赛单项前3名。

⑥乒乓球尖子生：市教育、体育行政部门组织的初中组比赛单打前3名。

(二)体育特长生

1.招收项目：足球、篮球、排球、田径、武术、乒乓球、网球。

2.报名资格：持有区级及以上教育、体育行政部门颁发的体育竞赛获奖证书；或区教体局组织的体育竞赛单项前8名，集体项目涧西区和洛龙区前6名、其他城市区前4名。符合以上条件之一，报考学校项目对口(见附件1)且符合2025年应届毕业生中招报名条件方可报考。

(三)艺术特长生

1.招收类别：音乐、舞蹈(含民族舞、体育舞蹈、啦啦操)、美术、书法。

2.报名资格：在区级以上教育、文化行政部门组织的艺术比赛及社团活动中获得过奖励或个人特长出色。符合以上条件之一，报考学校项目对口(见附件2)且符合2025年应届毕业生中招报名条件方可报考。

问：具体报名时间、地点及办法是什么？

(一)报名时间、地点

1.报名时间为2025年5月21日—22日。初中学校携带资格审查合格考生的相关资料，到市教师发展中心报名。体育、美术和书法报名地点在日新讲堂；音乐和舞蹈报名地点在躬行楼109会议室，过期不予受理。

2.体育特长生和尖子生领取条形码时间为5月24日上午8:30，由学生所在初中学校统一到市教师发展中心躬行楼109会议室领取。

联系人：郭建军(体育)、马莲花(音乐、舞蹈)、王洋(美术、书法)，联系电话：63203862。

(二)报名办法

1.体育特长生和尖子生

符合报名条件的学生所在初中学校须携带以下资料：2025年中招体育考试准考证；教育或体育行政部门颁发的体育竞赛获奖证书、运动等级证书、运动会秩序册、成绩册(原件及个人页复印件)。同时须上交相应考试登记表和信息登记表(附件3—6)纸质版与电子版。

附件3：洛阳市2025年中招体育特长生专业考试登记表

附件4：洛阳市2025年中招体育尖子生直接认定登记表

附件5：洛阳市2025年中招体育尖子生专业考试登记表

附件6：洛阳市2025年中招体育特长生和尖子生信息登记表

(相关表格见市教育局官网，学校也可在下发文件中下载)

每名考生限报2所学校，可选择有招生计划的市一批次高中(洛阳市第一高级中学、洛阳理工学院附属高级中学、河南科技大学附属高级中学、洛阳市第八高级中学、洛阳市第三高级中学、洛阳市第二高级中学、洛阳外国语学校)1所和有招生计划的市二批次高中(洛阳市实验高级中学、洛阳师范学院附属高级中学、洛阳市第四高级中学、洛阳市第五高级中学、洛阳市第六高级中学、洛阳市第十高级中学、洛阳市第十二高级中学、洛阳市第十三高级中学、洛阳市第十四高级中学)1所。填报志愿与中招报考志愿相一致方可录取。

2.艺术特长生

符合报名条件的学生所在初中学校须携带以下资料：考生中招体育考试准考证和学生县区级以上教育、文化行政部门颁发的艺术比赛获奖证书。同时须上交相应考试登记表及信息登记表电子版(相关表格见市教育局官网，学校也可在下发文件中下载)。

每名考生限报2所学校，可选择有招生计划的市一批次高中(洛阳理工学院附属高级中学、河南科技大学附属高级中学、洛阳市第八高级中学、洛阳市第三高级中学)1所和有招生计划的市二批次高中(洛阳市第五高级中学、洛阳市第九高级中学、洛阳市第十一高级中学、洛阳市第十三高级中学)1所。填报志愿与中招报考志愿相一致方可录取。

报名所有信息(含姓名、学校、身份证号等)必须和2025年中招考试信息一致。

问：考试方式是什么？

体育、艺术类特长生和体育尖子生专业考试由洛阳市教师发展中心负责组织实施。

(一)体育特长生和尖子生考试时间、地点、内容体育考生需携带2025年中招体育考试准考证(准考证上须贴有条形码)参加考试。

1.考试时间: 5月26日上午8：00体育特长生考试；5月27日上午8：00体育尖子生考试。

2.考试地点：洛阳市第四高级中学(瀍河区夹马营路1号)。

3.体育特长生考试内容(见评分标准2024版)

(1)身体素质考试项目(为考生必考项目，每项40分、共计120分)。测试项目：100米、立定跳远、原地推铅球(男5kg、女3kg)。

(2)专项技术考试项目(考生选择一项，40分)。测试项目：田径(100米、200米、400米、女800米、男1500米、跳高、急行跳远、铅球男6kg/女4kg)、篮球、足球、排球、乒乓球、武术、网球。

2.体育尖子生考试内容(见评分标准2024版)

测试项目：足球、篮球、排球、田径、乒乓球、武术。

(二)艺术特长生考试时间、地点、内容艺术考生需携带身份证及2025年中招体育考试准考证参加考试。

1.美术：考试内容为素描(150分钟)、速写(30分钟)，考生自带画具、画架和画凳。每项各占50分，共计100分。

考试时间: 5月25日上午8：00。

考试地点：洛阳市第十一高级中学(瀍河区北盟路99号)。

2.书法:考试内容为毛笔隶书临摹(45分钟)、毛笔楷书临摹(45分钟)。每项各占50分，共计100分。

考试时间: 5月25日上午8：00。

考试地点：河南科技大学附属高级中学(涧西区华夏路2号)。

3.音乐、民族舞蹈：

(1)音乐(声乐、器乐)考试内容：专业主项、视唱。其中:专业主项为一首专业曲目(5分钟以内)；视唱为无升降号的自然大小调和民族调式的单声部旋律一条(8小节)由考生现场随机抽取。其中主项占80分，视唱20分，共计100分。

(2)舞蹈(民族舞)考试内容：基本功考试、剧目表演(自选舞蹈3分钟以内)。每项各占50分，共计100分。

考试时间: 5月25日上午8：00。

考试地点：洛阳市第九高级中学(涧西区郑州路44号)。

4.体育舞蹈(拉丁舞、啦啦操)：

考试内容：基本功考试、剧目表演(自选舞蹈3分钟以内)。每项各占50分，共计100分。

考试时间: 5月25日上午8：00。

考试地点：洛阳市第五高级中学(老城区龙光路与规划路东南角)

(三)成绩公示体育考试结束后，当场向学生公布成绩。音乐、舞蹈、书法和美术考试成绩在考试结束后3个工作日内向考生公布。合格人员名单将在洛阳市教育局官方网站公示，公示时间为5个工作日。

问：怎么填报志愿？

凡报考普通高中体育艺术特长生或尖子生且专业考试合格的考生，必须通过"河南省普通高中招生信息服务平台"(http://gzzs.jyt.henan.gov.cn)进行志愿填报。考生应在"服务平台"设定的面向本市批次志愿栏中选报，考生填报特长生志愿必须与自己尖子生或特长生考试合格的学校一致，否则所填报志愿无效。

问：录取办法是什么？

体育特长生和尖子生、艺术特长生一旦被录取，招生学校应通知考生入学报到。

(一)体育特长生和尖子生

1.体育特长生体育项目考试成绩合格，文化课录取分数不低于报考学校中招录取分数线的80%，并不得低于中招文化课最低控制线，由市中招办从高分至低分进行录取。

2.体育尖子生项目考试成绩合格，报考市第一批次高中的，文化课成绩不得低于中招文化课最低控制线的70%；报考市二批次高中的，文化课不得低于中招文化课最低控制线的65%，由市中招办从高分至低分进行录取。

(二)艺术特长生

艺术特长生专业考试成绩合格，文化课不得低于所报学校中招文化课录取分数线的80%，并不得低于中招文化课最低控制线，由市中招办从高分至低分进行录取。