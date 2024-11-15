洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

资源对接，双向赋能！栾川县文化旅游资源对接大会成功举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.17 19:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　搭建平台链资源

　　栾川文旅与全国市场双向赋能

　　百尺竿头勇争先

　　栾川文旅满怀信心阔步新征程　　

　　5月15日晚，栾川鸾州渡旅游小镇华灯初绽、点亮老君山麓，标志着“老君山下游栾川”2025栾川县文化旅游产业资源对接大会正式拉开帷幕。

　　勇立潮头，敢为人先！此次大会是全省旅游资源普查之后召开的第一个资源对接大会，栾川主动融入全国文旅大市场，从发展思维、运营理念、创意营销到科技设备、产品供应链等全方位、系统化开展对接交流，助力县域文旅高质量发展。

　　为期两天的大会干货满满，成果丰硕，打响了栾川文旅资源对接、战略合作的“双响炮”。

　　共赢·百余名文旅客商赴栾掘金

　　抛出橄榄枝，引得凤凰来。通过系统梳理和资源普查，此次会议共对外发布涵盖文旅综合经济、乡村旅游、民宿、休闲娱乐、康养等八大类，近100个具备招商条件的优质文旅项目。

　　这些项目无疑是本次活动的“香饽饽”，共吸引全国120多位文旅客商赴栾“掘金”。签约仪式上，狮子庙镇王府沟沟域旅游示范建设项目、重渡沟景区非遗景区演艺提升项目、秋扒乡白岩寺古村落运营项目、冷水镇东增河村闲置资源盘活利用项目、耕莘街道大南沟社区演艺广场项目5个栾川本土文旅项目与投资商顺利实现签约，携手为栾川文旅高质量发展增光添彩。

　　签约客商纷纷表示，栾川有文化基因、流量基础、品牌口碑，再加上栾川良好的营商环境与政策支持，历经多地考察，最终选择栾川的项目进行投资兴业，成功实现了和栾川文旅的双向奔赴。

　　聚焦·讲解干货满满 赋能文旅发展

　　回顾栾川文旅发展历程，栾川文旅人勇于创新，取得了显著的成绩，积累了宝贵的实践经验。为促进栾川文旅发展迈上新台阶，大会搭建“智库平台”，特邀国内知名文旅行业专家学者建言献策，为栾川文旅产业发展打开新视野。

　　现场，专家学者通过数据、案例等，分别就最新旅游发展趋势、文旅商业品牌探索、千亿级文旅宝藏资源挖掘以及民宿经济的未来展望等方面进行解读，并热情分享行业前沿经验。　　

　　“大众旅游时代，栾川要依托景城融合推进新型城镇化，依托农文旅融合推进乡村振兴，依托生态旅游推进美丽中国建设，依托康养旅游推进健康中国建设。”中国旅游研究院研究员黄璜寄语栾川。

　　“小骏先生”品牌营销咨询创始人周骏妙语连珠，“文旅项目、产品、品牌打造要重视人的‘爆破’方法论，要站在游客的角度，通过跨界组合等途经，为游客打造最具备‘熟悉的陌生感’的场景，让自身品牌具备情绪价值的内涵。”

　　莫干山民宿行业协会执行会长刘杰、大河文旅集团董事长张瑞，分别就《2025县域民宿何去何从》《从旅游资源普查看栾川第二个千亿级宝藏》为题进行演讲，并热情分享行业前沿经验。

　　会上，携程发布OTA消费报告，美团发布洛阳栾川旅游消费报告，揭秘“流量获取+数据运营+场景创新”的实战方法论。

　　同时，大会特邀携程、美团、小红书等平台专家进行专题授课，让更多文旅人都能够成为头脑掌握方法论、得心应手来实操的“多面手”。

　　望向丽是养子沟拾光院子民宿主理人，已经认识到借助平台进行线上营销推广的必要性，她表示之前对于线上营销一知半解，对于新媒体推广更是“摸着石头过河”，很多游客都是通过微信一对一的对接，效率低还转化慢，希望能通过此次技能培训，提高认知，掌握技能，弥补短板，提高效益。

　　共建·链接平台资源 绘就多彩画卷

　　近年来，栾川积极探索文旅文创融合新赛道，围绕“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，紧抓县域旅游，反向旅游契机，不断丰富场景业态，策划创意活动，强化平台推广，“休闲到栾川，享受慢生活”旅游目的地品牌持续交响，旅游人次和旅游收入实现新突破。

　　同时引入关心和热爱栾川文旅事业的农文旅投资商、设备供应商、内容服务商、创意设计服务商等文旅产业链条多方资源代表莅临现场，力求实现栾川优质文旅资源和全国优质市场资源的“双向奔赴”。

　　既注重理论学习提纲挈领，又着力实战实操技能培训，更强化产业项目落地转化，每个环节和项目的安排目的就是为了使活动成效落到实处，为栾川文旅产业高质量发展真正注入源源不断的发展动力，着力绘就绿水青山就是金山银山的栾川画卷。

　　强强联合，共赴新程！

　　栾川文旅，未来可期！

　　栾川县文化广电和旅游局特约发布

　　文字：白银龙 谢钰旸

　　通讯员：段一林 马娅楠
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 5月19日起报名！洛阳市公开招聘教...
  • 洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿...
  • 洛阳有42个自然保护地、4个一级森...
  • @洛阳考生：2025年河南中考时间确定
  • 最高37℃以上！洛阳发布高温橙色预警
  • 20多年节省开支超200万元 汝阳县...
  • 沁伊高速公路项目加快推进【组图】
  • 洛阳今日晴天间多云伴大风 最高气...
  • 【洛阳·早安】林拥碧水桥偃卧 城...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605