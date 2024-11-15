资源对接，双向赋能！栾川县文化旅游资源对接大会成功举办

搭建平台链资源

栾川文旅与全国市场双向赋能

百尺竿头勇争先

栾川文旅满怀信心阔步新征程

5月15日晚，栾川鸾州渡旅游小镇华灯初绽、点亮老君山麓，标志着“老君山下游栾川”2025栾川县文化旅游产业资源对接大会正式拉开帷幕。

勇立潮头，敢为人先！此次大会是全省旅游资源普查之后召开的第一个资源对接大会，栾川主动融入全国文旅大市场，从发展思维、运营理念、创意营销到科技设备、产品供应链等全方位、系统化开展对接交流，助力县域文旅高质量发展。

为期两天的大会干货满满，成果丰硕，打响了栾川文旅资源对接、战略合作的“双响炮”。

共赢·百余名文旅客商赴栾掘金

抛出橄榄枝，引得凤凰来。通过系统梳理和资源普查，此次会议共对外发布涵盖文旅综合经济、乡村旅游、民宿、休闲娱乐、康养等八大类，近100个具备招商条件的优质文旅项目。

这些项目无疑是本次活动的“香饽饽”，共吸引全国120多位文旅客商赴栾“掘金”。签约仪式上，狮子庙镇王府沟沟域旅游示范建设项目、重渡沟景区非遗景区演艺提升项目、秋扒乡白岩寺古村落运营项目、冷水镇东增河村闲置资源盘活利用项目、耕莘街道大南沟社区演艺广场项目5个栾川本土文旅项目与投资商顺利实现签约，携手为栾川文旅高质量发展增光添彩。

签约客商纷纷表示，栾川有文化基因、流量基础、品牌口碑，再加上栾川良好的营商环境与政策支持，历经多地考察，最终选择栾川的项目进行投资兴业，成功实现了和栾川文旅的双向奔赴。

聚焦·讲解干货满满 赋能文旅发展

回顾栾川文旅发展历程，栾川文旅人勇于创新，取得了显著的成绩，积累了宝贵的实践经验。为促进栾川文旅发展迈上新台阶，大会搭建“智库平台”，特邀国内知名文旅行业专家学者建言献策，为栾川文旅产业发展打开新视野。

现场，专家学者通过数据、案例等，分别就最新旅游发展趋势、文旅商业品牌探索、千亿级文旅宝藏资源挖掘以及民宿经济的未来展望等方面进行解读，并热情分享行业前沿经验。

“大众旅游时代，栾川要依托景城融合推进新型城镇化，依托农文旅融合推进乡村振兴，依托生态旅游推进美丽中国建设，依托康养旅游推进健康中国建设。”中国旅游研究院研究员黄璜寄语栾川。

“小骏先生”品牌营销咨询创始人周骏妙语连珠，“文旅项目、产品、品牌打造要重视人的‘爆破’方法论，要站在游客的角度，通过跨界组合等途经，为游客打造最具备‘熟悉的陌生感’的场景，让自身品牌具备情绪价值的内涵。”

莫干山民宿行业协会执行会长刘杰、大河文旅集团董事长张瑞，分别就《2025县域民宿何去何从》《从旅游资源普查看栾川第二个千亿级宝藏》为题进行演讲，并热情分享行业前沿经验。

会上，携程发布OTA消费报告，美团发布洛阳栾川旅游消费报告，揭秘“流量获取+数据运营+场景创新”的实战方法论。

同时，大会特邀携程、美团、小红书等平台专家进行专题授课，让更多文旅人都能够成为头脑掌握方法论、得心应手来实操的“多面手”。

望向丽是养子沟拾光院子民宿主理人，已经认识到借助平台进行线上营销推广的必要性，她表示之前对于线上营销一知半解，对于新媒体推广更是“摸着石头过河”，很多游客都是通过微信一对一的对接，效率低还转化慢，希望能通过此次技能培训，提高认知，掌握技能，弥补短板，提高效益。

共建·链接平台资源 绘就多彩画卷

近年来，栾川积极探索文旅文创融合新赛道，围绕“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，紧抓县域旅游，反向旅游契机，不断丰富场景业态，策划创意活动，强化平台推广，“休闲到栾川，享受慢生活”旅游目的地品牌持续交响，旅游人次和旅游收入实现新突破。

同时引入关心和热爱栾川文旅事业的农文旅投资商、设备供应商、内容服务商、创意设计服务商等文旅产业链条多方资源代表莅临现场，力求实现栾川优质文旅资源和全国优质市场资源的“双向奔赴”。

既注重理论学习提纲挈领，又着力实战实操技能培训，更强化产业项目落地转化，每个环节和项目的安排目的就是为了使活动成效落到实处，为栾川文旅产业高质量发展真正注入源源不断的发展动力，着力绘就绿水青山就是金山银山的栾川画卷。

强强联合，共赴新程！

栾川文旅，未来可期！

栾川县文化广电和旅游局特约发布

文字：白银龙 谢钰旸

通讯员：段一林 马娅楠