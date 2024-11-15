大范围高温天气！洛阳市气象局发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，19日至21日，洛阳市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达37℃～39℃，北中部和东南部的部分地区可达40℃～42℃，局地最高气温将接近5月极值。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，19日至21日，洛阳市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达37℃～39℃，北中部和东南部的部分地区可达40℃～42℃，局地最高气温将接近5月极值。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，19日至21日，洛阳市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达37℃～39℃，北中部和东南部的部分地区可达40℃～42℃，局地最高气温将接近5月极值。 具体预报如下： 17日(周六)夜里：多云间晴天，气温22℃～30℃。 18日(周日)：晴天间多云，气温16℃～34℃。 19日(周一)：晴天间多云，气温19℃～40℃。 20日(周二)：晴天间多云，气温24℃～39℃。 21日(周三)：晴天间多云，东北风3级下午至夜里加大至4级～5级，气温25℃～37℃。 22日(周四)：多云到阴天，下午到夜里转阵雨、雷阵雨，偏东风3级～4级，气温22℃～30℃。 23日(周五)：阴天转多云，气温18℃～27℃。 影响与建议： 1.本轮高温范围广、强度大，高温中暑的气象风险高，应尽量避免午后高温时段的户外活动，外出做好防暑降温，驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。 2.有关部门应关注用电负荷，做好应急调度，保证群众正常生产生活。 3.需防范高温对户外作业、森林防火、电力通讯设施等的不利影响。 请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）