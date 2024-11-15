励志！洛阳一盲人医师获评“全国自强模范”

17日，洛报融媒记者从洛阳市残联获悉，在日前召开的第七次全国自强模范暨助残先进表彰大会上，洛阳盲人推拿医师崔华获得“全国自强模范”荣誉表彰。

17日，洛报融媒记者从洛阳市残联获悉，在日前召开的第七次全国自强模范暨助残先进表彰大会上，洛阳盲人推拿医师崔华获得“全国自强模范”荣誉表彰。

全国自强模范暨助残先进表彰大会一般每5年举办一次。本次大会共表彰了200名“全国自强模范”，200个“全国残疾人工作先进集体”和60名“全国残疾人工作先进个人”，旨在弘扬平等、融合、共享的价值理念，进一步激励广大残疾人自尊、自信、自强、自立，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。

崔华，今年52岁，是洛阳市一名拥有正高级职称的盲人按摩医师，现任河南推拿职业学院附属医院副院长。近30年来，他始终秉承大医精诚的中医精神，用触觉教学法培养盲人推拿人才，先后带教出近千名优秀毕业生，门诊量年均突破7000人次，累计接诊患者21万人次。他建立的“盲人推拿诊疗档案库”为学校教学和科研提供珍贵资料，独创的“颈椎八步整复”等疗法为众多患者解决病痛。这名黑暗中的“光明使者”，用自己的双手“推”出一片新天地，为推动残疾人事业发展注入源源不断的动力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 崔婕 文/图）