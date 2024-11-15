迎“中国旅游日”，洛阳多个景区推出免票、半价活动

2025年5月19日是第15个“中国旅游日”，今年“5·19中国旅游日”活动主题为“锦绣山河，美好旅程”，唐小美已经为大家备好洛阳旅游攻略，沉浸穿越游、奇境山水游、亲子露营游，多重旅游体验，让你轻松畅享美好旅程。

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沉浸穿越游

隋唐洛阳城景区

隋唐洛阳城是隋唐时期的都城，历经隋、唐、五代、北宋，前后沿用530年之久，是中国古代沿用时间最长的都城，7至10世纪曾为全国政治、经济和文化中心之一。位于隋唐洛阳城宫城区的景区(应天门、明堂天堂、九洲池)于2019年被评为国家4A级旅游景区。

在这里无论是沉浸式演艺项目还是互动剧本游，都能让你“一秒”穿越，邂逅盛世隋唐。在“5·19中国旅游日”景区将推出公益讲解活动，2025年5月18日、19日(周日、周一)10点和15点分别在明堂、应天门开展公益讲解。其中明堂在讲解中心开始，讲解点位为二层+遗址层；应天门在讲解台开始，讲解点位为一层+遗址层。

隋唐洛阳城目前演出加码，除了景区常态化演艺和王牌体验项目《唐宫乐宴》，九洲池更是新推出大型园林实景演出《凤舞神都》，皇家园林实景舞台、数字水幕背景加持、歌舞非遗精彩上演，六幕华章演绎女皇传奇人生，你只管来，我们负责让你“沉浸”。

景区常态化国风演艺

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△《唐宫乐宴》演出现场及演出时间表

△九洲池《凤舞神都》演出现场及演出时间表

除了国风演艺，隋唐洛阳城还有沉浸式体验项目，应天门《神都大朝会》剧本游、九洲池《风起洛阳》沉浸式全感VR，全部都是央视点赞的经典项目，同时，九洲池推出沉浸式体验项目“新秀”《神都演武》，在这里你可以来一场真人国风版CS，体验古代武将的戎马人生。

△应天门《神都大朝会》

△九洲池《风起洛阳》沉浸式全感VR

应天门3D投影秀，来洛必打卡的“网红”项目，夜幕降临，光影投射到应天门巨大的墙体上，关于神都洛阳的历史演变为一幕幕流光溢彩的画面，上演一场历史古韵与现代科技交织的视觉盛宴。

△应天门3D投影秀

应天门六楼远眺是什么体验？应天门今年首次开放六楼，游客可提前预约登顶紫微观，站在恢宏壮阔的应天门顶楼，沿隋唐洛阳城历史中轴线一路远眺，“打卡”《五凤楼晚望》中同款美景。

古代帝王的快乐是什么？来隋唐洛阳城解锁，明堂天堂景点“帝王体验卡”，让你穿越千年体验古代帝王的仪式感，在明堂二层欣赏歌舞表演、登龙椅等。

隋唐洛阳城景区

营业时间：9:00至23:00(22:30停止售检票)

建筑亮化时间：19:15至24:00

景区咨询电话：应天门0379-65063201、明堂天堂0379-61109905、九洲池0379-60658081

应天门3D投影秀：每周六、日晚20:30(如遇大风等特殊天气停止当日播放)

登顶紫微观：登应天门六楼的时间为每天9:00至17:00，登楼游客需提前线上预约，每日分8个时段进行预约，每个时段限70人，时段结束清场。

《神都大朝会》、帝王体验卡等体验项目在隋唐洛阳城景区微信小程序购票即可。

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奇境山水游

龙潭大峡谷、荆紫仙山景区

“锦绣山河，美好旅程”今年“中国旅游日”以此为活动主题，那咱就来一场奇境山水游，赏一赏祖国大好河山。洛阳5A级旅游景区龙潭大峡谷绝对不容错过，丹霞地貌、峡秀谷幽、潭瀑珠帘，还有最近上新的特色体验项目，高空索桥、崖壁滑漂，绝对是畅快放松、亲近自然的全新体验形式。

△龙潭大峡谷美景

△龙潭大峡谷景区高空索桥、崖壁滑漂体验项目

龙潭大峡谷景区也是打卡出片的绝佳推荐地，天池秘境，溪碧谷幽，“咔嚓”一张就能解锁“舟行碧波上，人在画中游”的奇景；飞龙瀑，潭瀑相连，置身瀑布前，与山水奇境共同入画，拍出人生大片。

景区诚意满满，推出“5·19中国旅游日”惠民政策，2025年5月17日、18日、19日(周六、周日、周一)三天，游客均可享受景区门票半价优惠，原价80元/人的门票，活动期间仅需40元/人。

龙潭大峡谷

营业时间：7:30至17:30(17:00以后停止检票)

咨询电话：0379-69721188

推荐游线：乘坐观光车——天池秘境——龙隐谷下车——峡谷游览——景区出口

位于龙潭大峡谷景区半个小时车程的荆紫仙山景区，也拥有别样景色，景区四周群山耸峙，登上山顶，极目四周，可目穷千里，苍山如海，滚滚黄河如长龙巨蟒，由万山丛中狂奔而来，是观赏黄河小浪底水库两岸风光的绝佳景点，享有“黄河明珠”的美誉。

△荆紫仙山景区

景区内马卡龙索道、山地滑板车、游船观鹭三大体验项目，打开风光好景的全新体验方式。

△景区内马卡龙索道、山地滑板车、游船体验项目

值此“5·19中国旅游日”之际，荆紫仙山景区推出“0元游园+双人狂欢”超值福利，5月17日至20日，全国游客均可享受免门票入园(免票游客均需购买5元/人保险)，景区内所有游玩项目套票买一送一(一人购票，两人同玩)。

注：线上购买含龙潭大峡谷景区免费门票的套票，龙潭大峡谷门票不参与“买一送一”活动，仅限荆紫仙山景区所属项目可享受“买一送一”。

荆紫仙山

营业时间：7:30至17:30(16:30以后停止检票)

咨询电话：0379-69765763、0379-69765765

推荐游线：检票→乘坐观光车→观光索道→天坛峰(赏黄河大观)→下山乘坐观光车→山地滑板车→河山图观景台→乘坐观光车→码头(乘游船赏万山湖色)

景区交通：

【高铁路线】龙门高铁站→新安县汽车站→石井专线公交车→荆紫仙山景区

【自驾线路】连霍高速新安站→沿S246省道→行驶50公里即可到达景区

【老司机自驾】

1.北京—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

2.郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

3.西安—连霍高速—新安—荆紫仙山

4.太原—二广高速—洛阳—连霍高速—新安—荆紫仙山

5.武汉—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

6.徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山

7.济南—京沪高速—徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山

【自由侠乘车】

1.洛阳龙门高铁站—出站步行至洛阳妇幼保健医院南门—关林到新安县城际公交—新安县汽车站—新安县石井客运班车—荆紫仙山

2.大巴车：洛阳市一运汽车站—新安县汽车站—新安县石井镇客运班车—荆紫仙山

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亲子露营游

宜人坊营地

坐落于定鼎门遗址博物馆北侧的宜人坊营地，这里不仅是历史与自然的交汇点，更是亲子欢聚、好友畅聊的夏日乌托邦。

宜人坊营地一期免费开放，现场布置有帐篷天幕、滋滋作响的烤全羊、热气腾腾的火锅......让你享受轻松惬意的露营；这里还有充气蹦床、积木沙坑、儿童挖掘机等解放家长的游乐设施，让你享受不费妈式遛娃；夜间还有篝火音乐会、露天电影等，让你享受神都的浪漫时刻。

宜人坊营地

营地地址：洛龙区龙门大道与永通门里坊展示路交叉口西300米(导航搜索“原野露营·宜人坊营地”点击可查看位置)

营业时间：日间10:30至22:00(遇包场调整请关注官方通知)

费用：营地免费开放！烧烤、餐饮、帐篷住宿需额外预订

露营预订电话：15539707078

贴心提示：帐篷无需自带，禁止自带明火、气炉。停车场充足，选择在营地露营的爱好者，注意保护环境，可将垃圾分类，扔到营地配置的垃圾桶里，切莫乱扔垃圾。如因天气等不可抗原因，取消当日活动，最终解释权归洛阳宜人坊露营地所有。