洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

39元！栾川竹海野生动物园推出限时特惠票
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 竹海野生动物园 2025.05.17 14:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　【39元特惠·全民助威】

　　为让全国人民见证奇迹

　　推出“助力挑战”特惠票

　　39元见证奇迹

　　门票+竹野索道往返+林海索道往返+熊猫馆+原始森林+猛兽散放区+萌宠乐园+猛兽车+观光车，一票全含！

　　这个夏天一起心跳加速！

　　2025年5月18日，栾川竹海野生动物园即将迎来一场震撼全球的壮举——“高空王子”阿迪力团队将挑战“高空生存100天”吉尼斯世界纪录！在百米高空钢丝上生活、表演、突破极限，用勇气与毅力向世界证明：人类的力量，永无止境！

　　挑战核心亮点：为什么必须关注？

　　1.【吉尼斯认证，权威见证】

　　阿迪力曾多次刷新世界纪录：60天高空生存(鸟巢)、25天连续钢索生活(北京金海湖)，而本次阿迪力团队将挑战100天的终极极限！从2025年5月18日起，阿迪力团队将在离地百米的高空钢丝上生活，每日进行惊险表演，公证处全程监督，吉尼斯官方认证，全球独家见证！

　　2.【艺术盛宴，每日震撼表演】

　　高空钢丝秀：每天7场高空钢丝杂技(9:00、10:00、11:00、13:15、14:15、15:45、16:45)，阿迪力团队上演“步步惊心”，惊险与艺术完美融合！

　　新疆风情盛宴：每日5场新疆歌舞、刀郎木卡姆表演，感受西域文化的热情与魅力！

　　3.【史诗级出征仪式】

　　5月18日，阿迪力女儿古丽皮娅将乘坐空中飞船飞抵高空平台，在公证人员、助威队伍与千名观众的见证下，高举旗帜踏上钢丝！

　　4.【39元特惠·全民助力】

　　为让全国见证奇迹，景区推出“百日挑战特惠票” ，原价260元现仅需39元！(不包含研学团)

　　分区域轮动抢购！

　　特别说明：游客须选择与户籍匹配的优惠阶段，才可享受优惠(例：郑州户籍仅限第三阶段享优惠)，且需购买5元人身保险。

　　阿迪力：从钢丝到传奇

　　家族使命：出身新疆“达瓦孜”世家，6岁习艺，20岁重伤后涅槃重生，以“头顶倒立”绝技重返高空。

　　纪录缔造者：跨越三峡(13分48秒)、横渡珠江、鸟巢60天生存……用双脚书写民族艺术传奇。

　　文化使者：曾为“民族团结”在广西圣岭表演，此次挑战更将融合新疆与中原文化，展现多元魅力！

　　盛夏狂欢·超多活动接力

　　5月：高空王阿迪力团队云端100天生存挑战、洛阳青年登攀大会、大熊猫迈迈生日会

　　6月：“森林探险家”六一亲子登山赛、“山野少年”户外动物探索夏令营、中国文化和自然遗产日相关非遗活动

　　7月：“竹野回响”七一红歌赛、超级老虎节

　　8月：超级熊猫节、灵岩生日会

　　动物狂欢节·景区表演秀：竹海摇摇乐、功夫熊猫、山野小丑奇遇记

　　为什么选择栾川竹海野生动物园？

　　沉浸式体验：原始森林、竹海秘境、萌宠互动，全家畅玩！

　　科技赋能：高空小屋配备无线网络、直播设备，实时连线挑战者！

　　民族共融：新疆歌舞与中原风情的碰撞，感受文化交融的力量！

　　39元能体验到什么？

　　39元=全天候狂欢套餐：看阿迪力团队挑战人类极限+看大熊猫+逗东北虎+萌宠互动......

　　这个夏天，与阿迪力团队共赴云端！

　　见证历史，助力奇迹，39元解锁百日狂欢！

　　出发！

　　大山里的动物园

　　PART.01

　　这里很多不一样！

　　探索动物园的美好

　　高空缆车

　　超出片！俯瞰竹海风光，打卡绝美春景

　　探秘猛兽区

　　超刺激！近距离观察东北虎、黑熊、狮子！

　　萌宠互动

　　超好玩！喂食羊驼、小鹿、环尾狐猴……谁能忍住不心动？

　　PART.02

　　乐趣无限

　　探索动物园的美好

　　漫步竹海清风中

　　与东北虎“隔窗对视”

　　投喂呆萌羊驼

　　围观大熊猫“吃播”……

　　夏日限定玩法，等你来解锁！

　　漫步林海步道

　　感受“空山新雨”般的清凉

　　随手一拍即是森系大片

　　入眼尽是郁郁葱葱一片绿

　　围观灵岩和迈迈“吃播秀”

　　鲜嫩竹笋现挖现送

　　看它们躺吃、啃笋尖

　　憨态治愈满分

　　灵岩最爱"躺吃"(笋皮堆成小山)

　　迈迈"迪拜式"吃法(只吃笋尖尖)

　　限定体验

　　围观"吃播"，看国宝表演"笋子消失术"

　　毛茸茸的小熊猫可爱度拉满！

　　一起见证虎宝宝的成长~

　　猛兽也清凉

　　东北虎戏水、黑熊泡池

　　猛兽区的夏日限定行为萌翻全场！

　　乘观虎车投喂肉块

　　感受“虎口夺食”的刺激

　　在竹海间深呼吸

　　与萌宠共度清凉时光

　　猕猴家也有新变化

　　来遇见更多可爱的动物朋友

　　夏日限定，新奇体验

　　和动物友爱互动

　　感受被它们团团围住

　　享受轻松愉悦的美好时光

　　这个夏天

　　来栾川竹海野生动物园

　　与阿迪力团队共赴云端！

　　见证历史，助力奇迹

　　39元解锁百日狂欢！
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 5月19日起报名！洛阳市公开招聘教...
  • 洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿...
  • 洛阳有42个自然保护地、4个一级森...
  • @洛阳考生：2025年河南中考时间确定
  • 最高37℃以上！洛阳发布高温橙色预警
  • 20多年节省开支超200万元 汝阳县...
  • 沁伊高速公路项目加快推进【组图】
  • 洛阳今日晴天间多云伴大风 最高气...
  • 【洛阳·早安】林拥碧水桥偃卧 城...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605