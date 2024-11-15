39元！栾川竹海野生动物园推出限时特惠票

【39元特惠·全民助威】

为让全国人民见证奇迹

推出“助力挑战”特惠票

39元见证奇迹

门票+竹野索道往返+林海索道往返+熊猫馆+原始森林+猛兽散放区+萌宠乐园+猛兽车+观光车，一票全含！

这个夏天一起心跳加速！

2025年5月18日，栾川竹海野生动物园即将迎来一场震撼全球的壮举——“高空王子”阿迪力团队将挑战“高空生存100天”吉尼斯世界纪录！在百米高空钢丝上生活、表演、突破极限，用勇气与毅力向世界证明：人类的力量，永无止境！

挑战核心亮点：为什么必须关注？

1.【吉尼斯认证，权威见证】

阿迪力曾多次刷新世界纪录：60天高空生存(鸟巢)、25天连续钢索生活(北京金海湖)，而本次阿迪力团队将挑战100天的终极极限！从2025年5月18日起，阿迪力团队将在离地百米的高空钢丝上生活，每日进行惊险表演，公证处全程监督，吉尼斯官方认证，全球独家见证！

2.【艺术盛宴，每日震撼表演】

高空钢丝秀：每天7场高空钢丝杂技(9:00、10:00、11:00、13:15、14:15、15:45、16:45)，阿迪力团队上演“步步惊心”，惊险与艺术完美融合！

新疆风情盛宴：每日5场新疆歌舞、刀郎木卡姆表演，感受西域文化的热情与魅力！

3.【史诗级出征仪式】

5月18日，阿迪力女儿古丽皮娅将乘坐空中飞船飞抵高空平台，在公证人员、助威队伍与千名观众的见证下，高举旗帜踏上钢丝！

4.【39元特惠·全民助力】

为让全国见证奇迹，景区推出“百日挑战特惠票” ，原价260元现仅需39元！(不包含研学团)

分区域轮动抢购！

特别说明：游客须选择与户籍匹配的优惠阶段，才可享受优惠(例：郑州户籍仅限第三阶段享优惠)，且需购买5元人身保险。

阿迪力：从钢丝到传奇

家族使命：出身新疆“达瓦孜”世家，6岁习艺，20岁重伤后涅槃重生，以“头顶倒立”绝技重返高空。

纪录缔造者：跨越三峡(13分48秒)、横渡珠江、鸟巢60天生存……用双脚书写民族艺术传奇。

文化使者：曾为“民族团结”在广西圣岭表演，此次挑战更将融合新疆与中原文化，展现多元魅力！

盛夏狂欢·超多活动接力

5月：高空王阿迪力团队云端100天生存挑战、洛阳青年登攀大会、大熊猫迈迈生日会

6月：“森林探险家”六一亲子登山赛、“山野少年”户外动物探索夏令营、中国文化和自然遗产日相关非遗活动

7月：“竹野回响”七一红歌赛、超级老虎节

8月：超级熊猫节、灵岩生日会

动物狂欢节·景区表演秀：竹海摇摇乐、功夫熊猫、山野小丑奇遇记

为什么选择栾川竹海野生动物园？

沉浸式体验：原始森林、竹海秘境、萌宠互动，全家畅玩！

科技赋能：高空小屋配备无线网络、直播设备，实时连线挑战者！

民族共融：新疆歌舞与中原风情的碰撞，感受文化交融的力量！

39元能体验到什么？

39元=全天候狂欢套餐：看阿迪力团队挑战人类极限+看大熊猫+逗东北虎+萌宠互动......

这个夏天，与阿迪力团队共赴云端！

见证历史，助力奇迹，39元解锁百日狂欢！

出发！

大山里的动物园

PART.01

这里很多不一样！

探索动物园的美好

高空缆车

超出片！俯瞰竹海风光，打卡绝美春景

探秘猛兽区

超刺激！近距离观察东北虎、黑熊、狮子！

萌宠互动

超好玩！喂食羊驼、小鹿、环尾狐猴……谁能忍住不心动？

PART.02

乐趣无限

探索动物园的美好

漫步竹海清风中

与东北虎“隔窗对视”

投喂呆萌羊驼

围观大熊猫“吃播”……

夏日限定玩法，等你来解锁！

漫步林海步道

感受“空山新雨”般的清凉

随手一拍即是森系大片

入眼尽是郁郁葱葱一片绿

围观灵岩和迈迈“吃播秀”

鲜嫩竹笋现挖现送

看它们躺吃、啃笋尖

憨态治愈满分

灵岩最爱"躺吃"(笋皮堆成小山)

迈迈"迪拜式"吃法(只吃笋尖尖)

限定体验

围观"吃播"，看国宝表演"笋子消失术"

毛茸茸的小熊猫可爱度拉满！

一起见证虎宝宝的成长~

猛兽也清凉

东北虎戏水、黑熊泡池

猛兽区的夏日限定行为萌翻全场！

乘观虎车投喂肉块

感受“虎口夺食”的刺激

在竹海间深呼吸

与萌宠共度清凉时光

猕猴家也有新变化

来遇见更多可爱的动物朋友

夏日限定，新奇体验

和动物友爱互动

感受被它们团团围住

享受轻松愉悦的美好时光

这个夏天

来栾川竹海野生动物园

与阿迪力团队共赴云端！

见证历史，助力奇迹

39元解锁百日狂欢！