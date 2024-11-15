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博物馆镇馆之宝解码河洛文化基因
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.17 09:30
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　　“永怀河洛间，煌煌祖宗业。”洛阳，城市就是一座博物馆，数量众多的文物展现着这座城市的气韵风华。

　　2025年“5·18国际博物馆日”临近，洛报融媒记者在此向您介绍洛阳部分博物馆有代表性的“国宝”级文物，一起感受河洛文化的深邃与厚重。

　　●洛阳博物馆

　　镇馆之宝 母鼓方罍(léi)

　　母鼓方罍是一件商代晚期的青铜器，1963年出土于洛阳北窑西周墓。它通高50.3厘米、肩宽33厘米、重约23千克，通体为龙纹、云雷纹组成的浮雕兽面，腹部饰有龙纹组成的垂叶纹，器盖似四面起坡的屋顶状，四角及罍中部有突起的扉棱。商代晚期的铜方罍数量非常有限，像母鼓方罍这样器型较大、纹饰精美的更是少见。

　　罍是一种盛酒器，有圆形和方形两种，方形较为少见。母鼓方罍的得名源于其盖内和颈部内壁有“母鼓”两字铭文。专家认为，它是商代母氏族与鼓国通婚的实物见证，展示了商代青铜器的高超铸造工艺和独特的艺术风格。

　　带铭文的青铜器多见于商周时期，商代的铭文字数较少，西周中期以后长篇幅铭文的青铜器逐渐增多。

　　商代母鼓方罍为何出土于一座西周贵族墓中？专家推测，应该是这位西周贵族得到灭商战争的一件战利品，出于对它的喜爱，便将它封藏于自己的墓葬之中。

　　镇馆之宝 东汉石辟邪

　　东汉石辟邪于1992年12月出土于孟津区油坊村。它通高1.9米、长2.97米、宽0.9米、重近8吨，是由一块完整的青石雕凿而成的，头类狮子，身若虎豹，昂首斜侧，充满了阳刚之气。

　　辟邪是古印度的梵文，汉语意为“大狮子”。它的形态也主要以狮子为原型而创作。狮子并非中原本土原生动物，汉代辟邪表现出的狮首、虎豹身躯、长角生翼的复合瑞兽形象，是外来艺术与中原本土化改造相融合的结果，透露出汉代到六朝时期在畅通的丝绸之路上，中原与西域密切结缘的文化状态。

　　东汉石辟邪造型伟岸、昂首挺胸、步履矫健，主要运用了圆雕、平雕、线刻的雕刻技艺，描绘的重点在头部和身躯。头部有一个夸张、外伸的舌头，而整个身体呈现出一种“S”形，体现了气韵生动的线条之美。身体向下压低，四肢和长尾形成五个有力的支点，似有一跃而起的态势。虽然它体型庞大，但并不呆板，给人以强烈的动感，体现了汉代工匠们娴熟的技法和丰富的艺术想象力。

　　镇馆之宝 曹魏白玉杯

　　曹魏白玉杯于1956年出土于涧西区曹魏正始八年(公元247年)墓中。经专家考证，此杯为墓主人生前饮酒的实用器。它通高13厘米、口径5厘米，通体光素无纹，玉质温润洁白，以名贵的新疆和田羊脂玉琢制而成。

　　和田玉产自现在的新疆和田，在古代历史中称和田地区为于阗，位于古代丝绸之路上。曹魏玉杯的出现说明，1700多年前，虽然中原陷入战争，但依然与西域各国存在交流活动，它是丝绸之路上各国交往的有力见证。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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