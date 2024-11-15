洛阳新奥燃气与新智感知签署战略合作协议

智启燃气安全新范式，共筑智慧城市新生态。15日，洛阳新奥燃气与新智感知在新奥能源的见证下签署战略合作协议，共同启动智能化应用联合共创活动，以数字技术赋能燃气安全治理，推动洛阳新奥燃气智能化转型迈入新阶段。

智启燃气安全新范式，共筑智慧城市新生态。15日，洛阳新奥燃气与新智感知在新奥能源的见证下签署战略合作协议，共同启动智能化应用联合共创活动，以数字技术赋能燃气安全治理，推动洛阳新奥燃气智能化转型迈入新阶段。

按照有关协议，双方将积极发挥各自优势，将燃气安全监管从事后处置转向事前预防，为智慧城市建设和城市治理提供更多数字支撑。同时，合作方还组建了联合共创基地，将聚焦智能化技术、燃气安全预警模型等核心领域，打造新技术孵化与场景验证的平台，建立健全产学研用协同创新机制，推动更多科研成果从实验室走向应用终端。

活动当天，与会嘉宾还实地察看了洛阳新奥燃气李屯调压发电站。作为洛阳市主城区主要输配场站，项目建成调试后日均供气量达到160万立方米，年发电量可达190万千瓦时，李屯调压发电站未来将深度融合新智感知的智能技术，打造可推广、可复制的智慧能源样板。

此外，洛阳新奥燃气首台搭载自动驾驶系统与PPB级燃气泄漏检测设备的无人检巡车，正式投入路试。该车辆集成红外检测技术、智能风速风向仪及AI决策系统，可精准完成自主启停、避障绕行、管网检测等全流程测试，未来也将推动燃气安全管理从传统人工巡查向全天候主动防御转型。

洛阳新奥燃气有关负责人表示，下一步，将以新奥真实业务场景为依托，深度融合新智感知的技术优势，持续探索燃气安全管理新模式，为城市生命线安全工程建设提供示范样板，助力洛阳打造安全坚韧、智慧高效的现代化城市。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 胡鹏飞）