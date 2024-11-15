“洛阳造”新能源重卡充电桩走俏市场

近日，在位于涧西区的星轲能源技术(洛阳)有限公司，工作人员正对一批即将投放市场的新能源充电桩进行检测。 近日，在位于涧西区的星轲能源技术(洛阳)有限公司，工作人员正对一批即将投放市场的新能源充电桩进行检测。 该企业是一家专注于电动汽车充电、储能系统等新能源领域设备研发与制造的科技创新企业，尤其专注于新能源重卡充电解决方案的研发。凭借技术优势，该企业生产的新能源重卡充电桩具有兼容性强、耐极端环境、节能高效等特点，产品畅销省内外。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄）