“洛阳创新”助我国高温工业热储能技术取得突破

记者从洛阳智达石化工程有限公司获悉，该企业与清华大学、鄂尔多斯实验室等单位联合建设的兆瓦时(MWh)级长时高效高温工业热储能中试装置，于近日在鄂尔多斯成功运行。“洛阳创新”成功助力我国高温工业热储能技术取得全新重大突破。

记者从洛阳智达石化工程有限公司获悉，该企业与清华大学、鄂尔多斯实验室等单位联合建设的兆瓦时(MWh)级长时高效高温工业热储能中试装置，于近日在鄂尔多斯成功运行。“洛阳创新”成功助力我国高温工业热储能技术取得全新重大突破。

在“双碳”目标引领下，近年以光伏发电、风力发电等为代表的清洁能源迅猛发展，但由于其存在随机性、波动性、间歇性等问题，给电力系统的稳定运行和供需平衡带来了巨大挑战，也对新型储能技术的发展提出了更高要求。

锚定这一前沿方向，智达石化发挥自身在科研和设计领域的强项，与清华大学、鄂尔多斯实验室等单位合作，开发出了具有自主知识产权的百兆瓦时级长时高效高温流态化工业热储能装置工艺包。该工艺包在去年年底通过了由中国石油和化学工业联合会组织的专家鉴定评审。该企业还作为项目工程总承包方，在今年年初推动兆瓦时级中试装置正式建成。

与锂电池、抽水蓄能、空气储能等相比，兆瓦时级长时高效高温工业热储能中试装置攻克了高功率高效率电热转化、高温储热颗粒性能评估、耐高温材料与保温结构设计及“加热—储热—放热”一体化过程优化集成和联动等多项核心技术难题，能够高效存储并释放由风能和光伏发电转化而来的高品质热能。相关技术可为化工、钢铁、有色冶金等高温高耗行业提供稳定、高效、廉价的热能供给，在零碳工业蒸汽生产、电厂调峰、区域供暖及高温工业替代化石能源等方面，具有广阔应用前景和显著经济效益。

“我们打造的装置，相当于一个大号的高温‘充电宝’，可通过热能和电能的转换，在电力冗余时及时存储太阳能、风能发电量，并提升温度，后续能够在用电需求高峰时释放电能，在完成‘削峰填谷’的同时提供工业用热。”智达石化总经理柴中良介绍道。

新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现“双碳”目标的重要支撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。

此次中试装置的成功运行，为后续高温工业热储能技术实现工业化应用奠定了坚实基础。相关项目将在2025年年底前建成全球首台套百兆瓦时级流态化工业热储能示范装置，后续可为工业领域提供1500摄氏度以上高品位热能，为“双碳”目标下能源战略转型、大规模消纳可再生电力、工业过程脱碳提供全新解决方案。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 都扬）