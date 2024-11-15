馆城相拥 向古而新——写在第49个国际博物馆日到来之际

方寸间，览千年。我们将迎来第49个国际博物馆日。

游客在应天门遗址博物馆拍照打卡

方寸间，览千年。我们将迎来第49个国际博物馆日。

今年国际博物馆日的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”，旨在“邀请大众重新构想博物馆作为重要的连接者、创新者以及文化身份守护者的角色，探索博物馆如何保护非物质文化遗产、激发年轻人的活力，以及适应新的技术前沿”。

博物馆承载着历史、凝结着记忆，是浩如烟海的文物和典籍，是对文明的延承与追寻，也传递着一个国家、一个民族、一座城市的蓬勃脉动。在延绵的时代长河与交错的时空光影中，博物馆在文物、历史与人们之间架起多元的沟通桥梁，与时代、与城市彼此点亮。而作为文明的灯塔，紧跟时代变革脚步，将历史之光引向未来，是博物馆不变的责任与使命。

五千年文明肇始，十三朝古都定鼎。作为建都最早、朝代最多、历史最长的中国古都，洛阳拥有3项6处世界文化遗产、51处全国文保单位、9000余处不可移动文物，112座博物馆、纪念馆星罗棋布，40余万件馆藏精粹炫彩夺目，有着“东方博物馆之都”的美誉。近年来，洛阳牢记习近平总书记“让文物说话，让历史说话，让文化说话”的殷殷嘱托，坚持创造性转化、创新性发展，积极推进文物保护利用和文化遗产保护传承，挖掘文物和文化遗产多重价值，不断让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来、潮起来。

当“博物馆热”成为文化现象，“到博物馆去”成为生活风尚，洛阳更是秉承“城市就是一座博物馆”的理念，打破博物馆“围墙”，推动“文博”与“文旅”深度融合，让文博资源触手可及、文化空间俯拾皆是，让城市成为最大的展陈空间，开创“馆城相拥、向古而新”的文化传承新气象。

新气象，新在以“古”扬名——

累计接待游客69.5万人次，较去年同期增长3%！今年五一假期，洛阳众多博物馆、纪念馆再次呈现“人从众”的火爆景象，“预约已满”的消息频传。同时，洛阳三彩艺术博物馆、龙门博物馆等不少中小博物馆假期接待游客量大幅增长，紧追“顶流”、成为“黑马”，昭示洛阳“文博热”持续升温。

有人说，洛阳像历史留给我们的一颗“时间胶囊”，折叠着每一个中国人的无数次前世。散落在河洛大地的百余座博物馆，无疑是浓缩于这颗“时间胶囊”里的精华。这里有摸得到的文明根与脉，有看得见的民族精气神，也是城市文旅引流的“强磁场”。

置身数字化浪潮席卷、消费需求裂变、年轻群体驱动的时代坐标，面对文旅新业态、新体验、新场景的蓬勃涌现，越来越多博物馆正从传统意义上的“历史文化殿堂”，进阶为“城市文化会客厅”和驱动文旅消费的“超级引擎”。

谁能想到，在洛阳博物馆，一件北魏的“彩绘镇墓兽”文物，“沉默”千年，如今竟以“尖尖头、嘟嘟嘴、朝天鼻”的可爱形象走红网络，成为“Z世代”的心头好。

谁又能想到，许多小姐姐着汉服组团打卡洛阳博物馆，竟然是奔着一件“彩绘双髻牵手女俑”而来，其在年轻人的追捧“种草”下，成为“超火的姐妹花文物”。