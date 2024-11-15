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张玉杰主持召开市政府常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.16 21:44
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张玉杰主持召开市政府常务会议
研究部署气象灾害防御
新高考首考、完整社区建设等工作

　　16日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，研究部署气象灾害防御、新高考首考、完整社区建设等工作。

　　会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《锲而不舍落实中央八项规定精神，以优良党风引领社风民风》等精神，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，全面贯彻落实省市相关部署要求，始终警钟长鸣、知行知止，把中央八项规定作为铁规矩、硬杠杠，以党规党纪为标尺，以典型案例为镜鉴，集中开展违规吃喝专项整治，自觉把铁的纪律转化为日常习惯和行为准则。领导干部要以身作则、率先垂范，带头弘扬清风正气，严格履行“一岗双责”，真正以“关键少数”带动“绝大多数”。

　　会议学习了《气象灾害防御条例》，研究部署防灾减灾、安全生产等工作。会议强调，要充分认识极端天气频发的严峻形势，加强气象基础设施建设，提高预报预警精准度，加强部门协作联动，普及科学防御知识，筑牢防灾减灾“第一道防线”。要以安全生产隐患“大排查”为抓手，聚焦重点行业领域，开展拉网式、起底式排查治理，建立详细工作台账，压实各方责任链条，以高水平安全保障高质量发展。

　　会议研究了新高考首考安全保障工作。会议强调，今年是新高考改革首考之年，考生家长关心关切，社会各界高度关注。要进一步细化工作方案，明确职责分工，规范考务管理，严肃考风考纪，细致做好交通疏导、噪音管控、饮食安全等保障，确保新高考首考安全平稳有序。

　　会议研究了完整社区建设工作。会议强调，完整社区建设是便民惠民的民生工程，也是城市提质的重要抓手。要深入研究完整社区功能内涵，对照建设标准，聚焦群众需求，科学规划布局，细化目标路径，试点先行补齐设施短板，群策群力提升治理水平，持续增强群众获得感幸福感。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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