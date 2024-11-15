洛阳老城区北大街社区着力打造15分钟便民生活圈

经过一夜的沉寂，16日清晨时分，洛阳市老城区神州街又热闹起来。早餐摊点传出来阵阵饭香，便民超市开门迎客，宠物店里小猫小狗追逐打闹……处处洋溢着浓郁的生活气息。

经过一夜的沉寂，16日清晨时分，洛阳市老城区神州街又热闹起来。早餐摊点传出来阵阵饭香，便民超市开门迎客，宠物店里小猫小狗追逐打闹……处处洋溢着浓郁的生活气息。

家住神州街的商琳琳走出家门，计划着要办好几件事：买烧饼、修车子、修补衣服……“以前得跑好几个地方，现在在巷子里就都能办成。”商琳琳笑着说。

神州街的变化得益于老城区委党建引领基层高效能治理行动的实施，通过“微改造+精治理”模式推动背街小巷焕发出新生机。

神州街位于老城区建安门街道北大街社区，北接唐宫路，南接丁家街，是一条长约300米的背街小巷。以前，神州街不仅路面不平、墙面脏污、设施老旧，业态还不齐全。“巷子里店铺不多，买东西、办事都不方便。”商琳琳回忆到。

北大街社区服务功能布局相对分散，而辖区老人居多，他们日常出行范围有限，都希望在家门口就能享受到便利服务。北大街社区党总支书记黄盼介绍，近年来，在老城区委指导下，社区党总支坚持“党建做加法、服务做乘法”的理念，以效果导向改造提升神州街，引进多元业态，着力满足群众生活需求，并建设社区邻里中心、赵春娥红色精神传承馆、职工大讲堂等满足群众政务等需求，全力打造15分钟便民生活圈，让更多居民享受到便利、高品质的社区生活。