洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

【洛YOUNG小店】梦唐茶与酥：吃在嘴里的“盛唐洛阳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.16 19:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　16日，在洛阳市西工小街的熙攘人潮中，“90后”夫妻陈培真与张继朋经营的梦唐茶与酥店铺，以一抹唐韵酥香吸引着往来食客。这家由奶茶店转型而来的文创糕点铺，将洛阳十三朝古都的文化基因融入方寸酥点，让历史记忆成为可品尝、可携带的现代伴手礼。

　　“游客们想带走的不仅是特产，更是能承载城市记忆的文化符号。”看着游客们捧着奶茶穿梭于汉服店与非遗摊位之间，陈培真敏锐察觉到该街区文旅消费市场的空白，此后，开一家文创糕点铺的念头便在她的心中生根发芽。

　　为寻找灵感，陈培真在网上查阅了各地的文创产品，实地品尝了西安、苏州等地的文创糕点，在对比中，她越来越觉得“这事儿能干成”。随后，她开始与丈夫梳理洛阳的独特元素——唐三彩的釉色、龙门石窟的雕刻、牡丹花瓣的形态，试图将这些符号转化为可食用的文化载体，也正式踏上文创糕点的研发之路。

　　今年春节前，梦唐茶与酥开门迎客。以应天门为原型的重阳糕，用焦糖色酥皮模拟古城楼夯土质感，可食用金箔勾勒飞檐轮廓；复刻龙门石窟飞天纹样的核桃酥，模具线条精准还原宾阳洞中的浮雕细节；招牌牡丹酥，手工擀制酥皮经“三醒三擀”，以定制模具压印数十道花瓣褶皱，天然色素晕染粉白渐变……指着店内的各类糕点，这对小夫妻引以为傲：“我们希望每一块糕点都会讲故事。”

　　在今年的旅游旺季，每日凌晨两点，店铺后厨就准时亮起灯光。糕点师傅们遵循传统工艺调制油酥，面粉与猪油配比精确到克，即便流水线作业，四五名师傅每日最多完成800枚精品酥点。“主打产品常下午售罄。”张继朋回忆，曾有上海游客一次性包圆所有糕点发物流寄回，更有外地游客留言：“在酥点里咬到了洛阳的春天。”店铺数据显示，外地游客占比超70%，线上订单覆盖全国30余省市，“牡丹九宫格”作为店铺招牌，长期占据热销榜首位。

　　这对夫妻从奶茶杯到酥点模的跨界试水，也折射出洛阳文旅消费的升级逻辑：当传统糕点裹上文化糖衣，便能成为跨越地域的情感载体。西工小街上的这一文创窗口，正用一枚枚酥点，在传统与现代的经纬间，编织着属于十三朝古都的文化传播新叙事。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰督导重点产业项目建设等工作
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 均价3727.19元/平方米！洛阳最新...
  • 139项活动！洛阳“博物馆季”活动...
  • 江凌与中国建设银行河南省分行行...
  • 洛阳局部地区气温可达40℃以上 请...
  • 离职当月社保费需要职工全额承担...
  • 5月19日起报名！洛阳市公开招聘教...
  • 洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿...
  • 贷款余额960亿元！洛阳发布绿色金...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605