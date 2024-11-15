【洛YOUNG小店】梦唐茶与酥：吃在嘴里的“盛唐洛阳”

16日，在洛阳市西工小街的熙攘人潮中，“90后”夫妻陈培真与张继朋经营的梦唐茶与酥店铺，以一抹唐韵酥香吸引着往来食客。

16日，在洛阳市西工小街的熙攘人潮中，“90后”夫妻陈培真与张继朋经营的梦唐茶与酥店铺，以一抹唐韵酥香吸引着往来食客。这家由奶茶店转型而来的文创糕点铺，将洛阳十三朝古都的文化基因融入方寸酥点，让历史记忆成为可品尝、可携带的现代伴手礼。

“游客们想带走的不仅是特产，更是能承载城市记忆的文化符号。”看着游客们捧着奶茶穿梭于汉服店与非遗摊位之间，陈培真敏锐察觉到该街区文旅消费市场的空白，此后，开一家文创糕点铺的念头便在她的心中生根发芽。

为寻找灵感，陈培真在网上查阅了各地的文创产品，实地品尝了西安、苏州等地的文创糕点，在对比中，她越来越觉得“这事儿能干成”。随后，她开始与丈夫梳理洛阳的独特元素——唐三彩的釉色、龙门石窟的雕刻、牡丹花瓣的形态，试图将这些符号转化为可食用的文化载体，也正式踏上文创糕点的研发之路。

今年春节前，梦唐茶与酥开门迎客。以应天门为原型的重阳糕，用焦糖色酥皮模拟古城楼夯土质感，可食用金箔勾勒飞檐轮廓；复刻龙门石窟飞天纹样的核桃酥，模具线条精准还原宾阳洞中的浮雕细节；招牌牡丹酥，手工擀制酥皮经“三醒三擀”，以定制模具压印数十道花瓣褶皱，天然色素晕染粉白渐变……指着店内的各类糕点，这对小夫妻引以为傲：“我们希望每一块糕点都会讲故事。”

在今年的旅游旺季，每日凌晨两点，店铺后厨就准时亮起灯光。糕点师傅们遵循传统工艺调制油酥，面粉与猪油配比精确到克，即便流水线作业，四五名师傅每日最多完成800枚精品酥点。“主打产品常下午售罄。”张继朋回忆，曾有上海游客一次性包圆所有糕点发物流寄回，更有外地游客留言：“在酥点里咬到了洛阳的春天。”店铺数据显示，外地游客占比超70%，线上订单覆盖全国30余省市，“牡丹九宫格”作为店铺招牌，长期占据热销榜首位。

这对夫妻从奶茶杯到酥点模的跨界试水，也折射出洛阳文旅消费的升级逻辑：当传统糕点裹上文化糖衣，便能成为跨越地域的情感载体。西工小街上的这一文创窗口，正用一枚枚酥点，在传统与现代的经纬间，编织着属于十三朝古都的文化传播新叙事。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)