洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

107件劳模、工匠档案资料入藏洛阳市档案馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.16 18:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　16日，洛报融媒记者获悉，自4月中旬至今，洛阳市档案馆共征集到各级劳动模范、工匠档案资料107件，包括表彰文件、证书、奖状、新闻报道及照片、实物等。

　　近日，洛阳市档案馆工作人员应邀来到86岁的任照洋老人家中，顺利完成劳模档案专项征集工作。任照洋是国网洛阳供电公司原高级技师、“河南省五一劳动奖章”获得者。

　　今年4月，洛报融媒、《洛阳晚报》发布了洛阳市档案馆征集劳模、工匠档案资料的报道，受到读者广泛关注。

　　任照洋老人自1958年进入电力系统工作，四十多年来，他深耕电力一线，创造了河南电力系统110千伏变电站较高的安全记录和洛阳110千伏变电站“零事故、零差错”安全记录。退休后，他发挥余热，被聘为洛阳电力建设监理师，参与建设了洛阳市28个电力工程。

　　任照洋向洛阳市档案馆捐赠了他珍藏的21份荣誉证书、20张奖状、3份聘任证书及相关新闻报道剪报等。其中，“河南省五一劳动奖章”“河南省电力系统先进生产者”等荣誉证书尤其珍贵。相关奖状记录着他从事电力工作以来，变电站“零事故、零差错”的工匠精神。

　　洛阳市档案馆工作人员介绍，劳模、工匠档案资料专项征集工作启动以来，得到社会各界的积极响应，市民踊跃捐赠劳模、工匠档案资料。这些档案资料填补了洛阳市档案馆劳模专题档案的空白。下一步，洛阳市档案馆将对这些档案资料进行规范整理，妥善保管，并通过数字化等手段，让更多人学习和弘扬劳模精神。

　　洛阳市档案馆面向社会征集洛阳市各级劳模、工匠档案资料，全面记录和展现劳模、工匠的奋斗历程和卓越贡献，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。

　　征集时间：长期有效

　　联系科室：洛阳市档案馆接收征集科

　　联系电话：0379-63910803

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 韩跃武 李磊川 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰督导重点产业项目建设等工作
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 均价3727.19元/平方米！洛阳最新...
  • 139项活动！洛阳“博物馆季”活动...
  • 江凌与中国建设银行河南省分行行...
  • 洛阳局部地区气温可达40℃以上 请...
  • 离职当月社保费需要职工全额承担...
  • 5月19日起报名！洛阳市公开招聘教...
  • 洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿...
  • 贷款余额960亿元！洛阳发布绿色金...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605