107件劳模、工匠档案资料入藏洛阳市档案馆

16日，洛报融媒记者获悉，自4月中旬至今，洛阳市档案馆共征集到各级劳动模范、工匠档案资料107件，包括表彰文件、证书、奖状、新闻报道及照片、实物等。

16日，洛报融媒记者获悉，自4月中旬至今，洛阳市档案馆共征集到各级劳动模范、工匠档案资料107件，包括表彰文件、证书、奖状、新闻报道及照片、实物等。

近日，洛阳市档案馆工作人员应邀来到86岁的任照洋老人家中，顺利完成劳模档案专项征集工作。任照洋是国网洛阳供电公司原高级技师、“河南省五一劳动奖章”获得者。

今年4月，洛报融媒、《洛阳晚报》发布了洛阳市档案馆征集劳模、工匠档案资料的报道，受到读者广泛关注。

任照洋老人自1958年进入电力系统工作，四十多年来，他深耕电力一线，创造了河南电力系统110千伏变电站较高的安全记录和洛阳110千伏变电站“零事故、零差错”安全记录。退休后，他发挥余热，被聘为洛阳电力建设监理师，参与建设了洛阳市28个电力工程。

任照洋向洛阳市档案馆捐赠了他珍藏的21份荣誉证书、20张奖状、3份聘任证书及相关新闻报道剪报等。其中，“河南省五一劳动奖章”“河南省电力系统先进生产者”等荣誉证书尤其珍贵。相关奖状记录着他从事电力工作以来，变电站“零事故、零差错”的工匠精神。

洛阳市档案馆工作人员介绍，劳模、工匠档案资料专项征集工作启动以来，得到社会各界的积极响应，市民踊跃捐赠劳模、工匠档案资料。这些档案资料填补了洛阳市档案馆劳模专题档案的空白。下一步，洛阳市档案馆将对这些档案资料进行规范整理，妥善保管，并通过数字化等手段，让更多人学习和弘扬劳模精神。

洛阳市档案馆面向社会征集洛阳市各级劳模、工匠档案资料，全面记录和展现劳模、工匠的奋斗历程和卓越贡献，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。

征集时间：长期有效

联系科室：洛阳市档案馆接收征集科

联系电话：0379-63910803

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 韩跃武 李磊川 文/图）