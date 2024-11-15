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2024“中国非遗年度人物”100位候选人名单公布 洛阳一人入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.16 18:55
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　　日前，2024“中国非遗年度人物”推选宣传活动确定100位候选人名单，洛阳的国家级非物质文化遗产代表性项目唐三彩烧制技艺代表性传承人高水旺入选。

　　“中国非遗年度人物”推选宣传活动已成功举办7届。本次活动由文化和旅游部非遗司业务指导，光明日报社、光明网联合主办，各地文旅厅、非遗保护单位、专家和网友推荐候选人，共选出了包含传承人、艺术家、管理者、研究者、传播者等在内的100位候选人。接下来，将从100位候选人中推选出30位提名候选人。最后根据网络评议和专家评议，从30位提名候选人中选出10位2024“中国非遗年度人物”。

　　高水旺1958年出生于洛阳市孟津区南石山村，17岁开始学习唐三彩制作技艺。他开发出独具特色的釉开片“蜻蜓翅膀”技艺，成功将绘画、雕刻、雕塑等多领域的艺术元素融入到唐三彩的制作当中，创作出唐三彩马、骆驼、人物、器皿四大类传统艺术作品和浮雕壁画、黄河文化系列图腾、丝绸之路主题系列、动漫网游卡通雕塑、十二生肖时尚手伴等现代艺术作品，荣获国家顶级专业大赛金奖100余项。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 裴俊虎 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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