洛阳市扫黑除恶斗争工作会议召开

16日，洛阳市扫黑除恶斗争2025年度工作会议召开，分析研判形势，查找短板弱项，部署下步重点工作。

16日，洛阳市扫黑除恶斗争2025年度工作会议召开，分析研判形势，查找短板弱项，部署下步重点工作。

去年以来，洛阳市坚决扛稳扛牢扫黑除恶斗争政治责任，强化工作措施，持续攻坚克难，铲除了一批黑恶势力。全市公安机关共侦办涉黑案件22起，抓获犯罪嫌疑人242人，破获刑事案件150起；检察机关受理审查起诉81人，起诉41人，两级法院一审审结2件7人，二审审结4件77人；查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题36个，处理处分103人。

根据部署，今年洛阳市坚持精准起底，查深查透问题线索，拓宽线索来源，畅通“信、访、网、电”各种举报渠道，不断提高发现黑恶势力的能力水平；严格落实线索办理原则，开展重点线索“回头看”，确保全面彻底查清查实。坚持强力推进，依法严打“村霸”“矿霸”、涉网、涉毒、涉黄和利用未成年人实施的各种黑恶犯罪活动，强化“黑产”处置，持续提升案件办理的专业化、规范化、法治化水平。坚持风腐同查，严肃查处党员干部和公职人员涉黑涉恶违纪违法问题；开展回溯核查，确保“伞网链”查深查透查彻底；有效惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”，持续严惩“村霸”及家族宗族黑恶势力背后腐败行为。坚持专项推进，深化重点领域打击整治，持续健全农村地区常态化扫黑除恶机制，纵深开展“清村霸”工作；开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，打击惩治一批“地下六合彩”违法犯罪。坚持以案促改，提升行业监管防范水平，强化专项整治，最大限度挤压黑恶势力生存空间；深入贯彻实施《反有组织犯罪法》，完善制度机制，提升系统治理、综合治理、源头治理能力水平，不断推动常态化扫黑除恶斗争各项工作任务落实落细，全力服务保障全市经济社会发展大局。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰 文/图）