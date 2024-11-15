金银花开富山乡！一位返乡创业者的“花样”致富经

眼下，在洛阳市汝阳县十八盘乡前坪水库周边的山丘上，漫山遍野的金银花含苞待放，空气中弥漫着淡淡清香。村民们穿梭于花田间，手指翻飞，将一朵朵花苞收入篮中。

眼下，在洛阳市汝阳县十八盘乡前坪水库周边的山丘上，漫山遍野的金银花含苞待放，空气中弥漫着淡淡清香。村民们穿梭于花田间，手指翻飞，将一朵朵花苞收入篮中。

“天刚蒙蒙亮我们就来了，趁凉快多摘些。”16日上午，72岁的附近村民张苗在采摘金银花，她说，自金银花进入采摘期以来，她就加入了采摘队伍，每天近百元的收入让她很满意。

称重处排起了长队，村民们将刚采摘的花苞过秤后，立即送入烘干设备进行烘干。种植基地的创办人赵勇架起手机忙着直播，他详细介绍着这片金银花花海。“第一茬采摘快结束了，高峰期每天有上百人同时采摘。”赵勇说，金银花必须在开花前采摘，否则药用价值会大打折扣。

赵勇今年42岁，大学毕业后在北京创业，生意做得风生水起。他是土生土长的汝阳人，一直关注着家乡的发展，想找机会反哺家乡父老。前几年，他了解到，金银花种植前景不错，有合作伙伴承包土地种植金银花获得了成功，这给了他启发。

金银花具有清热解毒等功效，不仅可药用，还可做成食品、化妆品。经过一番思考，赵勇决定种植金银花。2022年，他回乡考察，最终看中了水光潋滟、景色秀美的前坪水库，包下了周边的几个山头，开辟成梯田种植金银花。

前期，赵勇承包了600多亩土地，后来又追加了300多亩，形成了如今千余亩的种植规模。赵勇说，金银花比较好管理，关键在塑型。“就跟架豆角一样，要把树苗固定在竹竿上引导生长，主干50厘米以下不能有分枝，否则将来影响产量。”赵勇颇有经验地介绍。

去年，赵勇的金银花种植基地迎来丰收。令人欣喜的是，金银花采摘后不愁销路，河北、安徽等地的客商纷纷上门收购，让他对产业发展充满信心。

赵勇说，虽然前期投入高，但回报也相当可观。如今，一亩地约有4500元的产值。“金银花栽种5年后进入盛花期，届时产量、产值将再迈上新的台阶。”赵勇说。

为了延伸产业链，赵勇成立了农业科技公司，收购饮料厂并注册品牌，计划开发金银花茶饮系列产品。“希望能带动更多乡亲增收致富。”望着眼前忙碌的采摘场景，赵勇的眼神中透着坚定。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 康红军 文/图）