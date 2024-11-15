托位数达3.2万个！洛阳已建成托育服务机构693家

5月15日下午，洛阳市2025年国际家庭日主题宣传活动暨托育服务宣传月启动仪式在洛阳市妇幼保健院举行。

5月15日下午，洛阳市2025年国际家庭日主题宣传活动暨托育服务宣传月启动仪式在洛阳市妇幼保健院举行。

托育服务是指为3岁以下婴幼儿提供的托管和养育服务。近年来，洛阳将托育服务纳入民生实事重点推进，初步构建了“政府引导、社会参与、普惠优先”的托育服务体系，不断加强普惠托育服务体系建设，营造生育友好社会氛围。截至目前，洛阳已建成托育服务机构693家，托位数达3.2万个，每千人口3岁以下婴幼儿托位数提升至4.6个。

活动现场设置了政策宣导、机构展示、义诊服务三大功能板块，系统解读生育和托育政策，通过实景互动展示托育机构的特色服务，并邀请婴幼儿保健专家现场为婴幼儿和家长提供营养膳食指导、早期发展评估、常见病预防等咨询服务。

托育服务宣传月将持续至6月15日，洛阳将以“普惠托育 科学育儿”为主题开展系列活动。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王大海 董琳文/图)