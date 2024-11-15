周一不闭馆！洛阳博物馆发布“5·18国际博物馆日”开放公告

今日，“洛阳博物馆”官微发布消息称，为迎接“5·18国际博物馆日”，洛阳博物馆5月17日-5月19日(周一)正常开放。 今日，“洛阳博物馆”官微发布消息称，为迎接“5·18国际博物馆日”，洛阳博物馆5月17日-5月19日(周一)正常开放。具体内容如下： 洛阳博物馆“5·18国际博物馆日”开放公告 为迎接“5·18国际博物馆日”，提升博物馆的社会影响力和服务大众功能，洛阳博物馆5月17日-5月19日(周一正常开放)联动国际博物馆日和中国旅游日，以丰富多样的形式邀请公众走进博物馆，探索文化魅力，展望博物馆未来发展。 温馨提醒：为共创安全有序的参观环境和观展氛围，请市民游客配合馆方的开放服务秩序安排，和我们一起触摸文明温度，聆听历史回响。 洛阳博物馆 2025年5月16日 ⑥