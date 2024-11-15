企业揽才，学校“摆摊”！

5月15日，2025年河南先进制造业青年就业行动豫西专场暨首届校企对接交流活动在河南科技大学开元校区举行，吸引5000余名豫西地区青年学子入场，初步达成意向1061人。

5月15日，2025年河南先进制造业青年就业行动豫西专场暨首届校企对接交流活动在河南科技大学开元校区举行，吸引5000余名豫西地区青年学子入场，初步达成意向1061人。 5月15日，2025年河南先进制造业青年就业行动豫西专场暨首届校企对接交流活动在河南科技大学开元校区举行，吸引5000余名豫西地区青年学子入场，初步达成意向1061人。 本次活动共有中国一拖、凯迈(洛阳)机电、通达电缆、舞阳钢铁等豫西地区209家用人单位参与，提供4000余个岗位。其中，豫西地区装备制造业111家，占比64%，参会企业对工学类专业的需求最大，契合目前发展先进装备制造业等重点风口产业趋势。本次活动还设置有“豫西人社一站式”服务专区，提供工伤保险、档案转接、健康医疗、青年驿站等服务。 与以往校招不同的是，本次活动还创新嵌入了“校企合作交流区”。活动期间，洛阳市职业高中、洛阳市中等职业学校、新安县职业高级中学等在招聘会现场“摆摊式”展览推介，编程机器人、创意美食以及面塑、雕花等手艺绝活吸引众人围观，双方围绕校企合作促就业、产学协同育人、科技成果转化、产业链上下游合作等内容开展深度交流。据统计，现场共达成实习实训、定向培养、技术合作等50项校企合作项目交流，其中13项形成具体合作方案。 第二季“产业踏春行 学子看洛阳”当天同步启动，河南科技大学、洛阳理工大学等驻洛高校毕业生赴先进制造业参观交流，通过产业感知、岗位认知，培养更多适应企业新质生产力发展需求的青年人才。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华 文/图）