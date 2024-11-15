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@洛阳考生：2025年河南中考时间确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育厅 2025.05.16 15:16
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　　今日，河南省教育厅官网发布《2025年河南省普通高中招生政策解读》，明确今年中招考试时间为6月22日—23日。具体内容如下：

2025年河南省普通高中招生政策解读

　　近日，省教育厅对2025年普通高中招生工作进行了安排部署，现就大家普遍关心关注的政策性问题解读如下：

　　一、中招考试时间、考试科目

　　今年中招考试时间为6月22日—23日。实行全省统一命题、统一试卷、统一考试时间。各地按照国家和省有关要求，统一制订本辖区的考试招生工作方案，负责考务、阅卷和录取工作。

　　考试科目为语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、生物学、地理，其中语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史为全省统一命题考试，生物学、地理学科由地市确定组织方式和等级划分比例。

　　二、中招考试命题依据

　　命题全面落实立德树人根本任务，化学学科命题以《义务教育化学课程标准(2022年版)》为依据，其他学科命题均以义务教育课程标准(2011年版)为依据，体现义务教育课程标准(2022年版)课程理念，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，突出对学科主干知识和学科素养的考查，增强与学生生活、社会实践的联系，注重考查学生在具体情境中综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力，引导发展素质教育。

　　三、中招考试报名

　　普通高中招生考试统一实行网上报名。中招报名工作由各省辖市教育行政部门负责统一组织实施，考生通过河南省普通高中招生信息服务平台(http://gzzs.jyt.henan.gov.cn)进行志愿填报。

　　四、各科考试具体安排、分

　　五、体育考试和实验操作考试

　　今年，我省继续实行初中毕业生体育考试和物理、化学、生物实验操作考试，纳入中招统一管理。

　　体育考试按照各地中招体育考试方案组织实施，按总分100分计入中招录取总成绩；物理、化学、生物实验操作考试按照满分30分计入中招录取总成绩。以上测评和考试工作由各省辖市教育行政部门统一组织实施。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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