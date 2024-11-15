滨河南路下穿天街工程地面辅道通车【视频】

历经紧张施工，16日，滨河南路下穿天街工程地面辅道正式通车。

历经紧张施工，16日，滨河南路下穿天街工程地面辅道正式通车。

作为恢复古都历史中轴线气象、保持天街完整性的标志性项目，滨河南路下穿天街工程采用“隧道+辅道”立体交通模式：下层隧道保障主干道通行效率，地面辅道兼顾安全与便捷的慢行系统。其中，地面辅道为单向车道，设计时速30公里，为方便周边商户和百姓出行，天街东西两侧均设置了掉头车道。

记者在现场看到，地面辅道通车后，沿途南北向道路与滨河南路交叉口均变为右进右出通行方式，需掉头车辆可经天街东西两侧掉头车道完成掉头。同时，天街西侧还新建了近5000平方米的生态停车场，共规划139个停车位；东侧新建了近1000平方米的“口袋公园”，种有朴树、乌桕、油松等树木。

“为推动项目早日建成投用，我们建立了‘日调度’机制，通过‘问题清单+闭环管理’模式实现当日问题当日清零，同时制定分段、流水施工计划，将450米施工面划分为多个作业段，化整为零、同步推进，全力推进项目建设提质增效。”洛阳市住建局相关负责人表示。

目前，相关施工单位正在加快天街道路的铺装等工作，铺装完成后，滨河南路下穿天街工程将全部完工，重现天街宏伟格局。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 谢胜利)