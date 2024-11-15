央媒观洛｜文化中国行｜瓷花绽放 永不凋零

唐白瓷烧制技艺始创于河洛地区，迄今已有千余年历史。洛阳牡丹瓷，俗称牡丹瓷，它是利用唐白瓷烧制技艺创造出来的新派艺术陶瓷。
唐白瓷烧制技艺始创于河洛地区，迄今已有千余年历史。洛阳牡丹瓷，俗称牡丹瓷，它是利用唐白瓷烧制技艺创造出来的新派艺术陶瓷。
李学武是河南省非物质文化遗产代表性项目唐白瓷烧制技艺市级代表性传承人、牡丹瓷创始人。作为一名匠人，他充分发挥工匠精神，在传承和发展唐白瓷烧制技艺的基础上，通过十几年努力，解决了唐白瓷立体着色问题，同时融合了手绘、浮雕、镂空、雕刻、捏花、釉上、釉下、釉中等众家陶瓷技艺之所长，来打造牡丹瓷。如今，牡丹瓷不仅成为市场所青睐的工艺品，还多次被选为外交礼品，成为国际交流的纽带。
记者：杨静
摄制：张健
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