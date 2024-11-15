5月19日起报名！洛阳市公开招聘教师484名

昨日，“洛阳市教育局”官网发布《2025年洛阳市中小学面向社会公开招聘教师联考公告》，2025年市人社局、教育局统一组织开展全市中小学(含中职学校、幼儿园)面向社会公开招聘教师联考。

昨日，“洛阳市教育局”官网发布《2025年洛阳市中小学面向社会公开招聘教师联考公告》，2025年市人社局、教育局统一组织开展全市中小学(含中职学校、幼儿园)面向社会公开招聘教师联考。

市直学校及6个县区参加此次联考，招聘人数共计484名。其中，市直学校67名、涧西区237名、西工区50名、洛龙区50名、瀍河回族区40名、孟津区20名、嵩县20名。各县区招聘公告在指定工作网站发布(指定工作网站及咨询、监督电话见附件)。

报名时间为2025年5月19日9:00至2025年5月23日18:00。报考者统一登录网上报名系统(网址：洛阳人事考试中心网站www.lysrsks.com)，按网站提示进入网上报名系统，按照要求填写并保存报名信息。

本次联考采取考试(笔试与面试)与考察相结合的方式进行。笔试科目为《教育类专业知识》和《职业能力测验》两科，卷面满分均为100分。2025年6月15日上午(半天两科全部考完)。本次考试在洛阳市主城区设置考点。