洛阳市人社局：公益服务进高校 就业指导送“秘籍”

昨日，在洛阳理工学院，洛阳市大学生就业指导师李帆以《如何打破信息差：考公考编从入门到上岸》为题，围绕报考策略、注意事项等，为青年学子送上实用备考指南。
昨日，在洛阳理工学院，洛阳市大学生就业指导师李帆以《如何打破信息差：考公考编从入门到上岸》为题，围绕报考策略、注意事项等，为青年学子送上实用备考指南。
昨日，在洛阳理工学院，洛阳市大学生就业指导师李帆以《如何打破信息差：考公考编从入门到上岸》为题，围绕报考策略、注意事项等，为青年学子送上实用备考指南。
据介绍，今年截至4月底，市人社局依托“就业指导服务日”活动，围绕职业生涯规划、就业能力提升等已开展14场公益就业指导服务活动，直接服务驻洛高校学生3500余人次。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李雅静 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605