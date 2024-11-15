洛阳市人社局：公益服务进高校 就业指导送“秘籍”

昨日，在洛阳理工学院，洛阳市大学生就业指导师李帆以《如何打破信息差：考公考编从入门到上岸》为题，围绕报考策略、注意事项等，为青年学子送上实用备考指南。

昨日，在洛阳理工学院，洛阳市大学生就业指导师李帆以《如何打破信息差：考公考编从入门到上岸》为题，围绕报考策略、注意事项等，为青年学子送上实用备考指南。

据介绍，今年截至4月底，市人社局依托“就业指导服务日”活动，围绕职业生涯规划、就业能力提升等已开展14场公益就业指导服务活动，直接服务驻洛高校学生3500余人次。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李雅静 摄）