昨日，在市人社局指导下，老城区人社局、市公安局交通警察支队四大队联合洛阳日报社在老城区青年宫广场，开展“安全出行 平安相伴”工伤预防与交通安全专题宣传活动。

昨日，在市人社局指导下，老城区人社局、市公安局交通警察支队四大队联合洛阳日报社在老城区青年宫广场，开展“安全出行 平安相伴”工伤预防与交通安全专题宣传活动。

本次活动通过警示展览、互动体验等形式，向市民普及交通事故工伤预防知识，助力公众提升安全意识，增强安全防范能力，平安出行。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 摄）