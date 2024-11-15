昨日，在市人社局指导下，老城区人社局、市公安局交通警察支队四大队联合洛阳日报社在老城区青年宫广场，开展“安全出行 平安相伴”工伤预防与交通安全专题宣传活动。
昨日，在市人社局指导下，老城区人社局、市公安局交通警察支队四大队联合洛阳日报社在老城区青年宫广场，开展“安全出行 平安相伴”工伤预防与交通安全专题宣传活动。
昨日，在市人社局指导下，老城区人社局、市公安局交通警察支队四大队联合洛阳日报社在老城区青年宫广场，开展“安全出行 平安相伴”工伤预防与交通安全专题宣传活动。
本次活动通过警示展览、互动体验等形式，向市民普及交通事故工伤预防知识，助力公众提升安全意识，增强安全防范能力，平安出行。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 摄）
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