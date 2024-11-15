慕里面包店：00后烘焙师的“返乡经济学”

昨日，涧西区江西路，慕里面包店，推开玻璃店门，麦香与黄油的香气扑面而来。货架上，焦糖色的苹果派堆成小山，刚出炉的法棍在藤篮里裂开细密的纹路，两名烘焙师正在忙碌，他们就是这家店的主理人——“00后”洛阳青年白文涛和他的搭档王壮毅。

白文涛(左)和王壮毅(右)

昨日，涧西区江西路，慕里面包店，推开玻璃店门，麦香与黄油的香气扑面而来。货架上，焦糖色的苹果派堆成小山，刚出炉的法棍在藤篮里裂开细密的纹路，两名烘焙师正在忙碌，他们就是这家店的主理人——“00后”洛阳青年白文涛和他的搭档王壮毅。

别看白文涛今年才25岁，但已是一名拥有8年烘焙经验的“老匠人”。做过上海连锁面包品牌主厨，当过杭州网红面包店合伙人，2023年6月，他带着对自己手艺的自信和对家乡洛阳市场的看好返乡创业。

“决定回洛阳不是一时冲动。”白文涛回忆创业初衷，坦言随着近年洛阳文旅影响力越来越大，年轻人对品质的追求持续提升，“回来创业的时机到了”。

带着这样的判断，白文涛“喊”回了在郑州做咖啡师的发小王壮毅，本着“离家近”原则盘下了江西路上一间二三十平方米的小店。没有繁复装修，不做过多宣传，他们相信，好面包自己会说话。

作为主理人，白文涛坚持每款产品亲自研发改良。从可颂的黄油配比到全麦欧包的面粉筛选，他带着在知名面包店积累的技术经验，将南方烘焙的精致与北方饮食的质朴相结合，推出针对洛阳人口味的低糖版肉桂苹果派、采用本地优质小麦粉制作的传统法棍及为中老年顾客研发的无糖司康。

“好食材才有好味道。”白文涛说，除了坚持用好料、绝不使用添加剂，他们在面包的定价上也更多考虑本地顾客的消费习惯，“让家乡父老用实惠的价钱，吃到不低于大城市品质的面包”。

白文涛的这份坚持在两年的经营中收获了双向奔赴的温暖。清晨，拎着帆布包的老年人，坐半小时公交车专程到店里购买新鲜法棍；午后柜台前，穿汉服的年轻人仔细挑选当日新品；即将离洛的大学生，把店内招牌苹果派当作“洛阳记忆”装进行囊……

“做面包对我来说不仅是一份事业，更是一种幸福。”白文涛一边观察着烤箱里的面包一边说，这幸福中既有历经漂泊后“回家”的归属感，又有带给他人满足的成就感，“每一次烤面包都是我自己交出的成绩单，对待每一个面包都必须用心”。

烤箱的提示音响起，白文涛取出面包。这名“00后”店主，正用面团书写着自己的创业故事——没有华丽的包装，只有对食材的尊重、对工艺的执着和对这片土地的热爱。在他看来，每个认真烘焙的日子，都是与洛阳共同成长的印记。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）