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20多年节省开支超200万元 汝阳县池子头村红白理事会“理”出文明新风尚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.16 08:20
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　　在汝阳县内埠镇池子头村，一项关于红白事的“规矩”已延续20多年：红事回礼仅需一块糖、一根烟，白事不摆席、不搭棚，全村累计操办红白事200余场，节省开支超200万元。这一变化源于该村党支部2004年发起的移风易俗改革，通过红白理事会“理”出文明新风尚。

　　20年多前，池子头村办红白事攀比成风，一场婚礼摆50桌酒席、连唱三天大戏，花费数万元，不少家庭被迫举债“撑面子”。2004年，村党支部牵头成立红白理事会，将“红事每桌十菜两汤、香烟不超10元”“白事不请吹唱、不设灵棚”等细则写入村规民约，党员干部带头报备简办，红白理事会全程监督。池子头村党支部书记刘建毅介绍，红白理事会由村干部、乡贤组成，村民办事需提前登记，“既管‘面子’，又管‘里子’”。

　　“省下的都是真金白银！”村民刘冠欣对2005年儿子的婚礼记忆犹新：原计划摆30桌酒席，经红白理事会劝导，改为只宴请至亲，省下3万元用于盖新房。去年，该村一名老人去世后，子女原想大办葬礼，最终在红白理事会劝导下取消酒席，仅用烩菜待客，花费2000元便妥善操办。“丧事简办不是不孝，生前尽孝才最要紧。”老人的儿子感慨道。

　　如今，池子头村家家户户办事先找红白理事会备案已成习惯。红事随礼不超百元、当场回礼；白事不占道、不扰民，一碗烩菜代替酒席。村头大喇叭循环播放的“六提倡六反对”顺口溜，道出文明新风内涵——提倡勤俭节约、提倡崇尚科学、提倡健康娱乐、提倡孝老敬老、提倡勤劳致富、提倡整洁卫生；反对大操大办、反对封建迷信、反对酗酒赌博、反对薄养厚葬、反对好逸恶劳、反对乱倒垃圾。

　　近年来，该村党支部将移风易俗与乡村振兴相结合，组织退休干部、乡贤成立监督小组，在春节、清明等传统节日开展文明评比，村内酗酒赌博、乱倒垃圾现象明显减少，乡风民风“焕然一新”。“省下的钱能多打一口井、多修一条路。”刘建毅说，接下来将把红白理事会经验融入基层治理，让文明新风吹得更远。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 古晓花）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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