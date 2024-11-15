校企联手赋能“舌尖上的洛阳”

14日，2025年洛阳食品行业产学研对接活动走进河南科技大学。

14日，2025年洛阳食品行业产学研对接活动走进河南科技大学。

在市工信局组织下，我市食品行业重点企业源氏食品、万省生物与河科大食品与生物工程学院正式签约，合作各方将在技术研发、人才培养等方面开展深度对接，加速赋能“舌尖上的洛阳”高质量发展。

其中，源氏食品与河科大食品与生物工程学院将围绕调味面制品、膨化豆制品及农副产品深加工领域开展研发合作，重点聚焦低油低盐产品生产工艺、调味面制品口感提升和相关设备自动化生产，推动技术中试转化和市场推广。

依托“卡萨米亚”品牌建设，万省生物与河科大食品与生物工程学院将以食品深加工、烘焙产业发展需求为导向，围绕关键技术研发、新产品开发、人才培养等方面，就保鲜技术、新型食品原料应用、食品工艺优化等重点领域开展联合研究。

据统计，当前我市食品行业规上企业共计84家，其中食品企业75家，一季度总产值比上年同期增长15.38%；酒饮料企业7家，一季度总产值比上年同期增长13.8%。整个食品行业保持良好发展态势。

围绕食品行业产学研对接，后续我市将积极建立常态化合作机制,鼓励和支持企业与学院开展联合研发、技术攻关等项目合作，同时加大复合型人才培养和科研成果转化力度，力争推动更多科技成果在全市食品行业落地生根、开花结果。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治)