洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

校企联手赋能“舌尖上的洛阳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.16 08:18
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　14日，2025年洛阳食品行业产学研对接活动走进河南科技大学。

　　在市工信局组织下，我市食品行业重点企业源氏食品、万省生物与河科大食品与生物工程学院正式签约，合作各方将在技术研发、人才培养等方面开展深度对接，加速赋能“舌尖上的洛阳”高质量发展。

　　其中，源氏食品与河科大食品与生物工程学院将围绕调味面制品、膨化豆制品及农副产品深加工领域开展研发合作，重点聚焦低油低盐产品生产工艺、调味面制品口感提升和相关设备自动化生产，推动技术中试转化和市场推广。

　　依托“卡萨米亚”品牌建设，万省生物与河科大食品与生物工程学院将以食品深加工、烘焙产业发展需求为导向，围绕关键技术研发、新产品开发、人才培养等方面，就保鲜技术、新型食品原料应用、食品工艺优化等重点领域开展联合研究。

　　据统计，当前我市食品行业规上企业共计84家，其中食品企业75家，一季度总产值比上年同期增长15.38%；酒饮料企业7家，一季度总产值比上年同期增长13.8%。整个食品行业保持良好发展态势。

　　围绕食品行业产学研对接，后续我市将积极建立常态化合作机制,鼓励和支持企业与学院开展联合研发、技术攻关等项目合作，同时加大复合型人才培养和科研成果转化力度，力争推动更多科技成果在全市食品行业落地生根、开花结果。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 政策利好！洛阳“小电驴”市场掀...
  • 栾川县潭头镇：农文旅“融”出富...
  • 张玉杰督导重点产业项目建设等工作
  • 均价3727.19元/平方米！洛阳最新...
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 139项活动！洛阳“博物馆季”活动...
  • 洛阳牡丹花茶和汝阳猕猴桃获评“...
  • 洛阳局部地区气温可达40℃以上 请...
  • 最高补贴2万元！洛阳市家装厨卫装...
  • 江凌与中国建设银行河南省分行行...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605