洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿色建筑新蓝海

智能机械臂挥舞，切割机精准切割，转运车不停穿梭……近日，位于洛龙区的洛阳圣工钢结构工程有限公司生产车间一派繁忙景象，工人们正为中通洛阳物流中心项目赶制一批钢梁。

订单产品装车

智能机械臂挥舞，切割机精准切割，转运车不停穿梭……近日，位于洛龙区的洛阳圣工钢结构工程有限公司生产车间一派繁忙景象，工人们正为中通洛阳物流中心项目赶制一批钢梁。

“近一个月来，该订单产品已累计交付近六成，预计本月底全部交付。”企业负责人赵晓伟开门见山，“高效生产得益于我们创新实行的‘模块化交付’模式。”

今年3月下旬启动的中通洛阳物流中心钢结构工程，是圣工钢构二季度重点攻坚项目。该订单涵盖万余平方米仓储厂房钢构主体，需在60天内完成2000多吨钢构件交付。

“我们运用BIM技术将整体拆解为数百个预制模块，车间生产与工地吊装同步推进。”企业副总经理陈更军指着实时更新的数字孪生系统介绍，通过智能排产算法优化，生产效率提升30%，为后续订单腾出产能空间。

投建豫西首条钢筋桁架楼承板生产线，实现“钢构+混凝土”一体化浇筑；创新研发锂电池厂房防爆异型钢构，攻克曲面焊接变形控制难题，误差精度达±1毫米；27天完成洛阳泽恩家具近2万平方米厂房钢构封顶，创造豫西同类工程工期新纪录……深耕智能装备领域的圣工钢构，自成立起就拥有“智能”基因，将智能装备研发经验注入钢结构赛道。

值得一提的是，企业自主研发的垂直循环式立体停车场曾填补省内技术空白，双排链传动系统使设备稳定性提升40%，取车效率达20秒/台。

陈更军坦言，伴随着从立体车库到异型钢构的“智造”跃迁，开年以来，企业接连斩获省内外多个重点项目订单，在手订单已占全年目标任务的近七成，部分产品排期至三季度。

面对订单高峰，企业启动“三班倒”生产模式，采用供应链预警机制、数字孪生质检、物流绿色通道等举措，推动全链优化保交付。“我们与上游原料企业建立战略合作关系，关键原材料储备充盈；通过3D扫描比对技术，产品将质检效率提升2倍；属地职能部门开通物流绿色通道，推动重点项目构件快产快运早交付。”赵晓伟透露，4月产量同比增长近四成，订单交付率100%。

“我们将瞄准产品交付和市场拓展两项重点任务，同步推进5G智能车间改造，抢滩绿色建筑新蓝海，在完成企业既定目标任务中，持续为洛阳绿色建筑产业高质量发展注入新动能。”赵晓伟信心满满地说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）