洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳圣工钢构“智造”升级抢滩绿色建筑新蓝海
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.16 08:17
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

订单产品装车

　　智能机械臂挥舞，切割机精准切割，转运车不停穿梭……近日，位于洛龙区的洛阳圣工钢结构工程有限公司生产车间一派繁忙景象，工人们正为中通洛阳物流中心项目赶制一批钢梁。

　　“近一个月来，该订单产品已累计交付近六成，预计本月底全部交付。”企业负责人赵晓伟开门见山，“高效生产得益于我们创新实行的‘模块化交付’模式。”

　　今年3月下旬启动的中通洛阳物流中心钢结构工程，是圣工钢构二季度重点攻坚项目。该订单涵盖万余平方米仓储厂房钢构主体，需在60天内完成2000多吨钢构件交付。

　　“我们运用BIM技术将整体拆解为数百个预制模块，车间生产与工地吊装同步推进。”企业副总经理陈更军指着实时更新的数字孪生系统介绍，通过智能排产算法优化，生产效率提升30%，为后续订单腾出产能空间。

　　投建豫西首条钢筋桁架楼承板生产线，实现“钢构+混凝土”一体化浇筑；创新研发锂电池厂房防爆异型钢构，攻克曲面焊接变形控制难题，误差精度达±1毫米；27天完成洛阳泽恩家具近2万平方米厂房钢构封顶，创造豫西同类工程工期新纪录……深耕智能装备领域的圣工钢构，自成立起就拥有“智能”基因，将智能装备研发经验注入钢结构赛道。

　　值得一提的是，企业自主研发的垂直循环式立体停车场曾填补省内技术空白，双排链传动系统使设备稳定性提升40%，取车效率达20秒/台。

　　陈更军坦言，伴随着从立体车库到异型钢构的“智造”跃迁，开年以来，企业接连斩获省内外多个重点项目订单，在手订单已占全年目标任务的近七成，部分产品排期至三季度。

　　面对订单高峰，企业启动“三班倒”生产模式，采用供应链预警机制、数字孪生质检、物流绿色通道等举措，推动全链优化保交付。“我们与上游原料企业建立战略合作关系，关键原材料储备充盈；通过3D扫描比对技术，产品将质检效率提升2倍；属地职能部门开通物流绿色通道，推动重点项目构件快产快运早交付。”赵晓伟透露，4月产量同比增长近四成，订单交付率100%。

　　“我们将瞄准产品交付和市场拓展两项重点任务，同步推进5G智能车间改造，抢滩绿色建筑新蓝海，在完成企业既定目标任务中，持续为洛阳绿色建筑产业高质量发展注入新动能。”赵晓伟信心满满地说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保...
    5月15日起，免挂号费一个月！洛阳市妇幼保健院助您好“孕”
        5月26日-5月30日免！国家级辅助生殖医学专家挂号费，5月15日-6月15日免！生殖医学科与男性生殖健康科门诊挂号费
  • ·鼻窦炎反复发作怎么办？
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 政策利好！洛阳“小电驴”市场掀...
  • 栾川县潭头镇：农文旅“融”出富...
  • 张玉杰督导重点产业项目建设等工作
  • 均价3727.19元/平方米！洛阳最新...
  • 滨河南路下穿天街工程地面辅道通...
  • 139项活动！洛阳“博物馆季”活动...
  • 洛阳牡丹花茶和汝阳猕猴桃获评“...
  • 洛阳局部地区气温可达40℃以上 请...
  • 最高补贴2万元！洛阳市家装厨卫装...
  • 江凌与中国建设银行河南省分行行...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市的共享单车“说”方言是否妥当？
    王城公园无偿献血人员不能免费进入？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605