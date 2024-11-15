洛阳有42个自然保护地、4个一级森林防火县

“洛阳是全省森林资源大市，拥有1280万亩林地，森林覆盖率达45.8%。”市安防委办公室有关负责人表示，全市现有国有林场12个、各级各类自然保护地42个。嵩县、洛宁县、栾川县、新安县4个县是一级森林防火县。

“洛阳是全省森林资源大市，拥有1280万亩林地，森林覆盖率达45.8%。”市安防委办公室有关负责人表示，全市现有国有林场12个、各级各类自然保护地42个。嵩县、洛宁县、栾川县、新安县4个县是一级森林防火县。 “洛阳是全省森林资源大市，拥有1280万亩林地，森林覆盖率达45.8%。”市安防委办公室有关负责人表示，全市现有国有林场12个、各级各类自然保护地42个。嵩县、洛宁县、栾川县、新安县4个县是一级森林防火县。 近日，市林业局在新安县黛眉山地质公园开展防灾减灾集中宣传活动，通过设立咨询台、摆放展板及现场讲解等方式，宣传《森林防火条例》等法律法规，普及森林防火、有害生物防控、野生动物保护、林区地质灾害防范等知识。 市安防委办公室有关负责人表示，我市林区多位于伏牛山腹地，区域内森林资源丰富，今年春季天气干旱，森林火险等级高、火险隐患错综复杂、林下可燃物较多、极端天气预防难，给森林防火带来巨大的压力。 近年来，我市积极构建森林防灭火工作全域防控“一张网”，做细防控工作“九到位”：注重森林火灾防控和扑救组织指挥，确保统筹到位；加密会商研判调度，确保预警到位；重视风险隐患排查整治，确保清零到位；运用大喇叭、宣传车、微信等宣传渠道，确保宣教到位；开展“森林防灭火宣传月”等活动，确保覆盖到位；依托网格化治理平台全天候监测，确保巡护到位；组织森林火灾扑救应急演练，确保练兵到位；打造森林防灭火标准化乡镇街道，确保建设到位；完善市、县、乡、村域联防联控联动机制，确保协同到位。 森林防火，人人有责。市安防委有关负责人提醒，广大市民要切实提升安全防范意识，自觉遵守森林防灭火有关法律法规和规定，野外踏青游玩时不携带火种、不搞野炊、不吸烟、不违规用火，让林区、景区远离火患。如果发现他人在林区用火、吸烟、野炊，要进行劝诫，不做旁观者。如果发生火情，切勿盲目扑救，应当直接拨打当地森林防灭火值班电话或119、110报警。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟)