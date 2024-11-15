从公元189年董卓之乱到公元279年西晋发动灭吴战争并灭吴的90年间，帝都洛阳经过了毁灭与重建，国家经过了分裂到逐步统一。这90年，是汉魏洛阳故城史上一个特殊时期。

从公元189年董卓之乱到公元279年西晋发动灭吴战争并灭吴的90年间，帝都洛阳经过了毁灭与重建，国家经过了分裂到逐步统一。这90年，是汉魏洛阳故城史上一个特殊时期。

东汉帝都成焦土

中平六年(公元189年)四月，汉灵帝死，留下两个儿子，即13岁的刘辩和8岁的刘协。何皇后立太子刘辩为帝，是为少帝。何皇后被尊为太后，临朝称制，其兄大将军何进摄政。

少帝登基后，何进图谋杀掉全部宦官，就愚蠢地招军阀董卓前来协助。于是，一代妖孽董卓登上历史舞台。董卓是陇西临洮(今甘肃临洮县)的一个匪首，竟被汉桓帝任命为羽林郎，统管陇西一支700人的羽林军。汉灵帝时，黄巾起义爆发，董卓被封为并州牧、台乡侯。汉灵帝死，董卓随即率领自己所属部队到达今山西南部，以观时变。

接到何进要求他进京的密旨后，董卓率3000铁骑南下。不料，何进的计谋败露，宦官首领张让挟持了何太后，招何进进宫将其诛杀。何进的同谋者、司隶校尉(中央直辖区最高军政长官)袁绍、虎贲中郎将袁术率军攻破南宫，放火焚之。然后，攻破北宫，宦官抵抗失败，被诛殆尽。少帝刘辩和其弟刘协半夜出逃至黄河渡口。

董卓的铁骑渡过黄河，正遇到少帝刘辩和其弟刘协。董卓把少帝奉迎至皇宫后，挟天子以令诸侯，收编了何进的部队。挑拨执金吾(洛阳卫戍部队首领)丁原手下的大将吕布，杀死丁原，接收全部京城防卫部队。然后，废黜和诛杀少帝刘辩，杀何太后，立刘协为帝，是为汉献帝。董卓并自任太尉领前将军事，更封为郿侯，进位相国。又逼走袁绍等人，独揽军政大权，全面控制了中央政府。

为了敛取财物，董卓废除了国家法定货币五铢钱，而铸造劣质的小钱。铸钱需要铜，他竟然把灵台上的地动仪、浑天仪投入了炼铜炉中，这两个仪器是东汉中期天文学家张衡发明的。洛阳城中，贵族室第相望，金帛财产家家殷积。董卓命令他的部队挨门抢劫，奸淫妇女，美其名曰“搜牢”。他又公开挖掘皇陵，掠取财物。董卓居于北宫，奸淫公主和宫人。他虐刑滥罚，任意杀人。洛阳城进入空前恐怖时代。

董卓的倒行逆施终于激起了广大人民的愤怒与反抗。当年底，担任骑都尉的曹操刺杀董卓失败后逃出洛阳，组织义兵，联络各州郡，起兵讨贼。联军推举袁绍为盟主，兵锋直指洛阳。

初平元年(公元190年)二月，洛阳寒风凛冽，滴水成冰，在漫天大雪中，被多方义军逼得无路可走的董卓挟持汉献帝迁都长安。为了防止官员和民众逃回故都洛阳，董卓将整个洛阳城以及附近200里内的宫殿、宗庙、府库、民房等大批建筑物全部焚火烧毁。昔日兴盛繁华的洛阳城，瞬时之间变成一片废墟，凄凉惨景令人顿首痛惜。200余万洛阳及周边的民众在兵士的驱赶下往西而行，风雪之中留下了一具具被冻饿而死的尸体，到达长安时，西迁民众死亡过半。装车西运的图书典籍，作了军士的烤火之物而化为灰烬。

董卓西迁之时，曹操劝袁绍西击，袁绍不听，曹操带领自己的义兵追击被击败，联军自行瓦解。初平三年(公元192年)四月，董卓的亲信吕布和司徒王允发动政变，诛杀了董卓。不久，董卓的部卒攻陷长安，杀王允。这时全国陷入军阀混战之中，东汉帝国名存实亡。

曹魏定都洛阳

曹操，字孟德，沛国谯县(今安徽亳州)人，其父曹嵩，是宦官曹腾的养子。曹操出生于洛阳，灵帝熹平三年(公元174年)，20岁的曹操被任命为洛阳北部尉(负责洛阳治安的官员)。黄巾起义爆发，曹操被拜为骑都尉，大破颍川黄巾军。董卓之乱后，曹操逃到陈留(今开封市南)，组织起一支数千人的军队，联合各州郡，讨伐董卓。

初平三年(公元192年)，曹操击败青州黄巾军，获降卒30余万，人口百余万。曹操收其精锐，组成军队，号“青州兵”。建安元年(公元196年)七月，汉献帝终于回到洛阳，洛阳经董卓之乱，已是一片废墟。百官没有地方居住，“披荆棘，依丘墙间”，洛阳也没有粮食，大批官员饿死。曹操亲至洛阳朝见献帝，献帝听其建议迁都许县(今河南许昌东)。从此，曹操取得了“挟天子以令诸侯”的优势。

从建安二年(公元197年)起，曹操开始了他翦灭群雄，统一北方的战争。3年后的官渡之战，曹操击溃了最大敌人袁绍。建安十三年(公元208年)六月，曹操恢复丞相制度，并自任丞相，这时他已实现了北方的基本统一。当年秋天，曹操进军南征，收复荆州后，在赤壁与孙权、刘备联军决战，曹军大败，遂撤军北还。此后，孙权巩固了东吴地区，刘备夺取荆州后又进兵入川，占领蜀地。“天下三分”的局面初步形成。

曹操先后被封为魏公、魏王，为了经营河洛，他亲自担任了司隶校尉暨河南尹，即洛阳及其周边地区的地方军政长官。他对洛阳进行了局部恢复重建，在该地区进行屯田，恢复农业生产。

建安二十四年(公元219年)底，东吴大将吕蒙乘蜀将关羽伐曹之时，夺取荆州。关羽撤兵，路上被擒杀。建安二十五年(公元220年)正月，孙权遣使至洛阳，献关羽首级，曹操礼葬于洛阳城南。当月，曹操病逝在洛阳，曹操次子曹丕袭其官爵。

这年十月，曹丕代汉称帝，国号魏，是为魏文帝，改元黄初，建都洛阳。此后，刘备称帝于成都，国号汉，史称蜀汉。孙权称帝于建业(今南京)，国号吴。历史进入三国时代。

重建洛阳城

曹魏黄初七年(公元226年)五月，魏文帝曹丕去世，太子曹叡即位，是为魏明帝，明帝在位13年。文帝、明帝在位时期，重建了洛阳城，大力发展经济，不到20年里，洛阳又重现了繁荣景象。

曹魏都城是在东汉洛阳城的废墟上重建起来的，其规模大小与前者基本相同。曹操重点修建了北宫，魏文帝曹丕初居于北宫，对洛阳城进行逐步重建，魏明帝则进行了大规模重建。明帝在南宫建起太极、昭阳诸殿，建设了凌霄观、昌都观及凌云台等一批台观。《洛阳宫殿簿》说，凌云台结构最为精巧，上壁方十三丈，高九尺；楼方四丈，高五尺；楼离地十三丈五尺七寸五分。台虽高峻，常随风摇动，但因重心掌握得当，终无倾倒。

魏明帝修建了大型皇家园林芳林园。园内遍植花木，育养各种禽兽，完全是自然山水园林风姿。明帝去世，曹芳即位后，避其名讳，改名华林园。

为了防卫需要，明帝在城北部修筑了金墉城。经实测，该城南北约1080米，东西250米，由南北三个相连的小城组成，平面呈“目”字形，各有门道相通。最北面的小城傍依邙山，地势高亢，面积较大，如今，四面的墙垣依然屹立于地面之上。金墉城内有不少宫殿建筑，如光极殿、百尺楼，“重楼飞阁，遍城上下，从地望之有如云也”。考古人员在城内发现20多座夯土台基，还有砖地台基面，应是宫殿的遗存。

洛阳的太学、灵台等文化建筑得以重建，洛阳又出现了琅琅书声。从曹操开始，曹魏帝王均博学多才，唯才是举，因此一大批精英人才会聚于洛阳，例如发明家马钧完成了龙骨水车等一大批发明创造。

曹魏权归司马氏

景初三年(公元239年)正月，35岁的魏明帝曹叡英年早逝，9岁的太子曹芳即位，大将军曹爽和太尉司马懿辅政。明帝被葬于洛阳之南，名高平陵。

曹爽是曹操的侄孙，他无勇无谋。司马懿是温县豪族出身，老奸巨滑，长期装病，伺机制服曹爽，夺取最高权力。正始十年(公元249年)正月，少帝曹芳谒魏明帝高平陵，曹爽兄弟皆随行。司马懿率其兵马，关闭各城门发动政变。曹爽不听部下的劝告，归罪请死。曹爽兄弟及党羽全被处决，并夷三族。司马懿控制了曹魏政权。

高平陵政变两年后，司马懿死，他的两个儿子司马师和司马昭也都相继把持着军政大权。嘉平六年(公元254年)十月，司马师废黜曹芳，立曹丕的孙子、高贵乡公曹髦为魏帝。

次年，司马师死，司马昭任大将军后，大肆诛杀曹氏家族成员。曹髦愤怒地说道：“司马昭之心，路人皆知也！”甘露五年(公元260年)夏，不甘亡国的曹髦率领300将士向司马昭发起进攻。司马昭集团早有准备，曹髦被司马昭指使的凶手成济杀死，年仅20岁。

司马昭尽管杀了曹髦，感到改朝换代的时机还未成熟，便立曹操的孙子曹奂为帝，是为魏元帝。司马昭为了篡权，开始了新一轮的政治大清洗，杀掉了嵇康、吕安等一批名士。

将众多名士收拾以后，司马昭篡权的目标指日可待。为了威服天下，景元四年(公元263年)，司马昭命钟会、邓艾伐蜀，大军迅速攻入西川。蜀汉后主刘禅献城而降，被迁至洛阳。蜀汉享国43年，共历2帝。

司马昭进位为晋王，封邑增加到20郡。咸熙二年(公元265年)，司马昭死，其子司马炎废黜魏帝曹奂，自立为帝，建立晋王朝，史称西晋。享国46年的曹魏灭亡，计5帝。

司马炎篡位后，魏、蜀、吴三国仅剩吴国。西晋咸宁五年(公元279年)，司马炎发动灭吴战争，次年初，吴亡。吴国计4帝，享国51年。吴国灭亡，标志着三国历史结束，司马氏成为三国历史上最大的赢家。（郑贞富）